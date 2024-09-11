Минобороны одобрило поставки в ВСУ дронов-бомбардировщиков "Черная вдова" (фото)

Беспилотники обладают высокой маневренностью и предназначены для выполнения разнообразных задач как в дневное, так и в ночное время.

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Министерство обороны Украины утвердило и допустило к поставкам в Вооруженные силы страны новый беспилотный авиационный комплекс украинского производства под названием "Черная вдова". Об этом сообщила пресс-служба ведомства, подчеркнув важность внедрения отечественных разработок в рамках усиления военных возможностей страны.

Несмотря на то, что детальные характеристики "Черной вдовы" не были раскрыты, в Минобороны сообщили, что это многоразовый квадрокоптер тактического уровня, предназначенный для выполнения разнообразных задач как в дневное, так и в ночное время. Отмечалось, что дрон-бомбардировщик украинского производства обладает высокой маневренностью и может применяться опытными пилотами.

Особое внимание в ведомстве акцентировали на том, что "Черная вдова" может быть использована в формате ударного FPV-дрона, что делает его эффективным и экономически целесообразным средством для одноразовых атак. БПЛА способен нести на борту усиленный заряд взрывчатки, что увеличивает его ударную мощь и делает его полезным для тактических задач на фронте.

Другое вооружение

В контексте данной новости обозреватели "Милитарного" добавили, что недавно Минобороны также допустило к эксплуатации универсальный беспилотный многоцелевой транспортер переднего края BoarTAC, созданный с учетом требований, основанных на боевом опыте украинских военных. Это свидетельствует о продолжающемся развитии и внедрении современных технологий в армию Украины.

Беспилотный транспортер BoarTAC Фото: Минобороны Украины

Важным шагом для Украины также стало заключение ряда соглашений с украинскими компаниями на поставку беспилотных аппаратов, систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи. Эти контракты были подписаны в прошлом месяце через "Агентство оборонных закупок" Минобороны. И хотя стоимость контрактов остается засекреченной, замминистра обороны Дмитрий Клименков подчеркнул важность продолжения сотрудничества с отечественными производителями для модернизации вооруженных сил.

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