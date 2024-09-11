Міноборони схвалило постачання до ЗСУ дронів-бомбардувальників "Чорна вдова" (фото)
Безпілотники мають високу маневреність і призначені для виконання різноманітних завдань як у денний, так і в нічний час.
Міністерство оборони України затвердило і допустило до постачання у Збройні сили країни новий безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва під назвою "Чорна вдова". Про це повідомила пресслужба відомства, наголосивши на важливості впровадження вітчизняних розробок у межах посилення військових можливостей країни.
Попри те, що детальні характеристики "Чорної вдови" не було розкрито, у Міноборони повідомили, що це багаторазовий квадрокоптер тактичного рівня, призначений для виконання різноманітних завдань як у денний, так і в нічний час. Зазначалося, що дрон-бомбардувальник українського виробництва має високу маневреність і може застосовуватися досвідченими пілотами.
Особливу увагу у відомстві акцентували на тому, що "Чорна вдова" може бути використана у форматі ударного FPV-дрона, що робить його ефективним і економічно доцільним засобом для одноразових атак. БПЛА здатний нести на борту посилений заряд вибухівки, що збільшує його ударну міць і робить його корисним для тактичних завдань на фронті.
Інше озброєння
У контексті цієї новини оглядачі "Мілітарного" додали, що нещодавно Міноборони також допустило до експлуатації універсальний безпілотний багатоцільовий транспортер переднього краю BoarTAC, створений з урахуванням вимог, що ґрунтуються на бойовому досвіді українських військових. Це свідчить про тривалий розвиток і впровадження сучасних технологій в армію України.
Важливим кроком для України також стало укладення низки угод з українськими компаніями на постачання безпілотних апаратів, систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) і зв'язку. Ці контракти були підписані минулого місяця через "Агентство оборонних закупівель" Міноборони. І хоча вартість контрактів залишається засекреченою, заступник міністра оборони Дмитро Клименков наголосив на важливості продовження співпраці з вітчизняними виробниками для модернізації збройних сил.Важливо
Нагадаємо, полковник ЗСУ Вадим Сухаревський 3 вересня повідомив про появу в лавах українських сил нових багатофункціональних морських безекіпажних систем, які охоронятимуть морські кордони України.