Для ЗСУ створюють нові безпілотники: Сухаревський пояснив, як їх використовуватимуть проти РФ

За словами командувача СБС ЗСУ, багатофункціональні морські безекіпажні системи гарантуватимуть безпеку морських кордонів України.

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У Силах безпілотних систем (СБС) Збройних Сил України анонсували появу нових багатофункціональних морських безекіпажних систем. Про це розповів командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України полковник Вадим Сухаревський в інтерв'ю ArmyInform.

Як зазначає командувач СБС ЗСУ, наразі в Україні триває Research&Development-процес — пошукова, теоретична та експериментальна робота для визначення технічної можливості створення нової техніки у визначені терміни. Зокрема, йдеться про морські технології. Офіцер наголосив, що саме завдяки безекіпажним катерам, новій тактиці та стратегії на морі Україні вдалося досягти значних успіхів у Чорному морі.

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"Багатофункціональні морські безекіпажні системи — це те, що дуже скоро побачить світ, побачить наша держава. Вони забезпечуватимуть наші морські кордони. Це наша мета, і ми до неї впевнено йдемо", — розповів Вадим Сухаревський.

Полковник також згадав про створення наземних роботів, які сьогодні виконують безліч функцій на фронті. За його словами, у цьому напрямку є ціла низка викликів. Наразі розробляється інституційний полігон, де тестуватимуться подібні системи, випробовуватимуться тактики тощо.

"Ми дивимося на роки вперед і нас цікавить організація системи на довгі роки", — заявив офіцер.

Нагадаємо, за словами Вадима Сухаревського, у перших двох кварталах 2024 року ЗСУ отримали в шість разів більше дронів, ніж за весь 2023 рік. Він підкреслив, що у ЗСУ на сьогодні мають 165 моделей безпілотників.

Крім того, міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що в Україні створюють єдиний центр управління безпілотними літальними апаратами і наземними роботизованими платформами.