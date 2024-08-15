Об'єднає БПЛА і наземних роботів: в Україні створюють єдиний центр управління дронами (відео)

Безпілотники різних типів зможуть узгоджено діяти на полі бою, керуючись у режимі реального часу, що має підвищити ефективність Сил оборони.

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В Україні створюють єдиний центр управління безпілотними літальними апаратами та наземними роботизованими платформами. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умеров під час зустрічі з міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.

За словами глави українського оборонного відомства, безпілотні системи — це пріоритетна сфера, яка вже змінює ситуацію на полі бою. Наразі триває робота з інтеграції БПЛА і наземних безпілотників у єдиний центр управління всіма дронами на полі бою в режимі реального часу.

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Рустем Умєров також відвідав разом із литовським колегою полігон для випробування інноваційних військових розробок. Міністрам продемонстрували можливості дронів-розвідників, дистанційно керованих кулеметів на турелях, роботів-саперів та ефективність наземних роботизованих санітарних платформ. Усі згадані дрони були розроблені і створені українськими інженерами для підвищення обороноздатності країни.

"Міноборони продовжує активно впроваджувати інновації та розбудовувати армію майбутнього", — заявив український міністр.

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Нагадаємо, Сили оборони України використовують систему управління боєм DELTA, завдяки якій солдати в онлайн-режимі бачать поле бою з розташуванням ворожих військ. Система розширюється відповідно до запитів військових, зокрема триває робота в напрямку штучного інтелекту (ШІ).

Крім того, Сили оборони України застосовують на полі бою систему збору даних "Очі", яка дає змогу збирати й передавати розвіддані за допомогою розвідувальних і ударних безпілотників.