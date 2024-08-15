Объединит БПЛА и наземных роботов: в Украине создают единый центр управления дронами (видео)

Беспилотники разных типов смогут согласовано действовать на поле боя, управляясь в режиме реального времени, что должно повысить эффективность Сил обороны.

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В Украине создают единый центр управления беспилотными летательными аппаратами и наземными роботизированными платформами. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом.

По словам главы украинского оборонного ведомства, беспилотные системы – это приоритетная сфера, которая уже меняет ситуацию на поле боя. На данный момент идет работа по интеграции БПЛА и наземных беспилотников в единый центр управления всеми дронами на поле боя в режиме реального времени.

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Рустем Умеров также посети вместе с литовским коллегой полигон для испытания инновационных военных разработок. Министрам продемонстрировали возможности дронов-разведчиков, дистанционно управляемых пулеметов на турелях, роботов-саперов и эффективность наземных роботизированных санитарных платформ. Все упомянутые дроны были разработаны и созданы украинскими инженерами для повышения обороноспособности страны.

"Минобороны продолжает активно внедрять инновации и развивать армию будущего", — заявил украинский министр.

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Напомним, Силы обороны Украины используют систему управления боем DELTA, благодаря которой солдаты в онлайн-режиме видят поле сражения с расположением вражеских войск. Система расширяется в соответствии с запросами военных, в частности идет работа в направлении искусственного интеллекта (ИИ).

Кроме того, Силы обороны Украины применяют на поле боя систему сбора данных "Очі", которая позволяет собирать и передавать разведданные с помощью разведывательных и ударных беспилотников.