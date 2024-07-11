Станет еще опаснее для врага: система управления боем DELTA получит новые функции ИИ

По словам архитектора DELTA Артема Мартыненко, систему научат обрабатывать видео и тексты, а также подсвечивать вражескую технику и пехоту в живых стримах.

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Силы обороны Украины используют систему управления боем DELTA, благодаря которой солдаты в онлайн-режиме видят поле сражения с расположением вражеских войск. Система расширяется в соответствии с запросами военных, в частности идет работа в направлении искусственного интеллекта (ИИ). О том, какие новые функции может получить DELTA, рассказал архитектор системы, заместитель руководителя центра инноваций Минобороны Артем Мартыненко в интервью порталу DOU.

Как отмечает Артем Мартыненко, систему DELTA нередко называют "Гуглом для военных". Она объединяет данные от аэроразведки, спутников, беспилотников, новейшей техники, радаров и помогает военным планировать операции и координироваться между собой. Если раньше основным ее инструментом была цифровая карта, то сейчас система состоит из ряда продуктов, соединенных между собой.

Кроме цифровой карты, DELTA включает: Mission Control (матрица синхронизации), сервис для стриминга, чат и отдельный сервис для разведчиков, в котором есть специальные интеграции с источниками данных. На данный момент также разрабатывается продукт для координации цикла огневого поражения и сопровождения цели.

Цифровая карта DELTA Фото: dou.ua

"Это то, что доступно пользователям, а под капотом еще много всего. К примеру, аналитическая платформа. Раньше мы строили ядро ​​системы, куда постоянно собирали данные, но у нас просто не доходили руки что-нибудь с ними сделать. Плюс, если быть честными, два года назад широкого спроса на аналитику не было. Сейчас уровень людей в армии значительно возрос, они приобрели опыт. Война поменялась", — подчеркнул разработчик.

Что касается искусственного интеллекта, сейчас идет работа по нескольким направлениям. В первую очередь Артем Мартыненко упомянул об обработке видео, онлайн-стримах, постобработке, а также подсветке вражеской техники и пехоты. Он отметил, что направление сейчас больше всего проработано.

"Конечно, не может работать одна супермодель искусственного интеллекта, распознающая все на всех типах камер на всех типах видео. Надо делать специализированные модели. Когда появляется новый производитель или средство, под него тоже нужно научить модель", — отметил Артем Мартыненко.

Приложение DELTA Фото: dou.ua

На данный момент уже реализовано детектирование вражеской техники из стационарных камер — на карту в систему сразу наносится отметка с прикрепленной фотографией. Также активно тестируется подсветка вражеской техники во время стримов, чтобы система сразу обводила квадратиками то, что находит.

Еще одно направление работы, связанное и ИИ, — обработка текстовой информации. По словам Артема Мартыненко, есть запрос на вычленение из текста семантических кусков и формирования из них структурированных месседжей, которые можно преобразовывать в объекты на карте.

Кроме того, разработчики работают над упрощением коммуникации службы техподдержки. Речь идет о large language model (Большая языковая модель), подобной чату ChatGPT, которая должна говорить по-украински.

Напомним, замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко заявила, что система DELTA будет полностью легализована и внедрена в Силах обороны Украины.

В ходе учений НАТО CWIX24, которые проходили в польском городе Быдгощ, украинская система управления войсками DELTA была успешно интегрирована с польской системой управления артиллерийским огнем TOPAZ.