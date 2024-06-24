Супер-приложение для военных: в Минобороны раскрыли, как улучшат цифровую систему Delta

Система Delta уже собирает и обрабатывает информацию с фронта, помогая украинским военным уничтожать больше оккупантов. Но еще не все защитники могут ею воспользоваться.

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Система ситуационной осведомленности для военнослужащих Сил обороны Украины Delta получит новые функции. Об этом руководитель управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олег Берестовой сообщил в интервью порталу DOU.

Олег Берестовой отметил, что Delta уже эффективно выполняет многие задачи. В цифровую систему также заложат еще больше данных с привлечением алгоритмов искусственного интеллекта, чтобы она могла обрабатывать данные с фронта.

"Это тоже будет super-app, но непосредственно для боевых нужд. Там будет аналитика, ускорение поражений по БПЛА", — отметил представитель Минобороны.

По мнению Олега Берестового, все военные должны иметь доступ к системам типа Delta. Также важно, чтобы командиры на местах понимали необходимость таких систем, умели с ними работать и обучали этому подчиненных. Однако для внедрения таких технологий в армию нужны соответствующие документы, разрешения и комплексные системы защиты информации.

"Важно, чтобы военные увидели, что это изменяет ход войны или оказывает на нее влияние", — заключил Олег Берестовой.

Что известно о системе Delta

В октябре 2022 года стало известно, что на закрытом мероприятии НАТО Tide Spirit украинская делегация показала систему ситуационной осведомленности на поле боя Delta, созданную для обработки и отображения информации о своих и вражеских силах на конкретном участке территории. Delta собирает данные их разных источников, в том числе разведки, совместима с системами стран-членов НАТО и может работать на любом устройстве — ноутбуке, планшете или даже телефоне. Все данные о враге система интегрирует на цифровую карту.

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В ноябре 2023 года в Министерстве обороны Украины сообщили, что в системе Delta появился модуль коллективной онлайн-дешифровки и стриминга, благодаря которому украинские военные могут быстрее распространять информацию о вражеской технике и силе, обнаруженную с помощью онлайн-стримов с БПЛА.

В апреле 2024 года в Минцифры также заявили, что украинская военная информационная система Delta получит технологию UA Drone ID, которая позволит проводить идентификацию собственных и вражеских беспилотных летательных аппаратов.