Меньше дружественного огня по дронам: военная система Delta будет различать своих и чужих

Вслед за недавней интеграцией дронов в систему Delta, военные получат возможность отслеживать БПЛА и анализировать их использование, чтобы еще эффективнее противостоять оккупантам на поле боя.

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Украинская военная информационная система Delta получит технологию UA Drone ID, которая позволит проводить идентификацию собственных и вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Систему UA Drone ID разработали в Центре инноваций Минобороны военные специалисты совместно с общественной организацией "Аэроразведка" и компанией CossackLabs. Ее уже испытали в условиях боя во взаимодействии с ударными дронами. Она заметно повышает эффективность и безопасность боевых задач, дает военным лучше понять ситуацию на поле боя. Технология усилит анализ и наработки вариантов лучшего использования дронов. Появится возможность лучше определять, какие именно беспилотники нужны для тех или иных задач.

Как отметил Михаил Федоров, новые возможности позволят сократить поражение беспилотников дружественным огнем, сохранить много дронов и анализировать их использование во время боевых действий. Министр назвал уникальным пример совместной работы военных гражданских с военными по разработке и внедрению технологий. По его словам, инновационность — одно из очевидных преимуществ украинцев над российскими оккупантами.

Интерфейс системы Delta с новыми возможностями Фото: Telegram

Министерство цифровой трансформации Украины заключило меморандум с министерством обороны и гражданскими разработчиками по развитию технологии распознавания в Delta. Также Минобороны представило разработку странам НАТО.

Напоминаем, недавно в военную информационную систему Delta интегрировали различные типы дронов и возможности планирования работы пилотов. Обновленная система поможет командирам подразделений дронов получить целостную картину боя и управлять одновременно многими беспилотниками, а также не терять их из-за действия дружественных средств РЭБ. В нее будут поступать защищенные данные от беспилотников. В системе будут инструменты планирования работы экипажей и распределения частот дронов для командиров, которые позволят упорядочить работу операторов. Во время боевых действий смогут безопасно транслировать в систему видео, а командир но основе полученных данных сможет оперативно принимать решения.

В ноябре 2023 года Delta получила новые функции, которые позволят быстрее выявлять врага. В системе ситуационной осведомленности появился модуль коллективного онлайн дешифровки и стриминга. Украинские военные смогут быстрее распространять информацию о вражеской технике и силе, обнаруженную с помощью стримов с БПЛА. Это позволит Силам обороны быстрее принимать решения и иметь преимущество на фронте.

Украинское военное командование показало систему Delta в июле 2023 года. Она собирает всю информацию о событиях и ситуации в едином центре. В систему интегрировано несколько электронных сервисов Минцифры Украины и возможность обмена данными с системами управления НАТО. Благодаря этой системе ВСУ в реальном времени отслеживают движение армии РФ и видят ситуацию на поле боя. Использование системы дает возможность вести так называемую сетево-центрическую войну. Это такой способ ведения войны, в котором тесно взаимодействуют различные подразделения. Позже в том же месяце военные проверили совместимость Delta с протоколами НАТО во время учений CWIX.