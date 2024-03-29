Военная система Delta теперь работает с БПЛА: почему это кардинально изменит войну в Украине

Обновленная система поможет командирам подразделений дронов получить целостную картину боя и управлять одновременно многими беспилотниками, а также не терять их из-за действия дружественных средств РЭБ.

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Украинская система управления войсками Delta получила интеграцию беспилотников и инструментов для планирования работы операторов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своем канале в Telegram.

Теперь в Delta будут поступать защищенные данные от беспилотников. В системе будут инструменты планирования работы экипажей и распределения частот дронов для командиров, которые позволят упорядочить работу операторов.

"Это уникальный для мира опыт, который украинские разработчики из Центра инноваций Минобороны представили на масштабной конференции НАТО в Дрездене TIDE Sprint 2024", — отмечает Федоров.

Также военные во время боевых действий смогут безопасно транслировать в систему видео, а командир но основе полученных данных сможет оперативно принимать решения. Он всегда будет контролировать местонахождение дронов и получит полную картину ведения боевых действий.

Нововведения в Delta помогут сбалансировать работу подразделений беспилотников и операторов средств РЭБ: сейчас во время ведения боя они часто мешают друг другу. Также улучшение поможет в координации с украинскими производителями БПЛА и средств РЭБ: лучше будет известно сколько устройств и с какими частотами нужно в войсках.

"Мы первая страна, которая активно воюет дронами, и первая, кто интегрирует их в системы ситуационной осведомленности. Украина создает, развивает инновации и становится трендсетером оборонных технологий для всего мира", — отметил министр.

Система Delta разработана министерством обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО, она находится в использовании всех Сил обороны. Она собирает вместе всю информацию из военных цифровых источников — от камер и беспилотников, до чатботов. С ее помощью командиры разных уровней могут получить полную цифровую картину боевых действий. В 2023 году система Delta была протестирована НАТО и была признана готовой интегрировать западные образцы техники. Возможности системы постоянно обновляются для лучшего выполнения задачи и соответствия новым реалиям войны.

"Инновации — наше очевидное преимущество над врагом. Поддерживаем разработку технологического и инновационного цифрового оружия", — подытожил Михаил Федоров.

Напоминаем, что в 2023 году украинское военное командование представило систему Delta, которая дает ВСУ преимущество над армией РФ. В ней вся информация о событиях и ситуации собирается вместе. 3 июля прошлого года в объединенном пресс-центре Сил обороны Северного направления сообщили об особенностях использования система управления войсками, в которую интегрировано несколько электронных сервисов Минцифры Украины. Система имеет возможность обмена данными со средствами управления НАТО.

В том же месяце украинскую систему Delta интегрировали с техникой НАТО. Военные проверили совместимость Delta с протоколами НАТО во время учений CWIX. К ней можно подключать западную военную технику, включая истребители F-16 через протокол Link 16. На учениях протестировали четыре протокола обмена информацией, которые западные партнеры передают Украине. Все образцы техники, которые их используют, могут подключаться к Delta.