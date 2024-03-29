Військова система Delta тепер працює з БПЛА: чому це кардинально змінить війну в Україні

Оновлена система допоможе командирам підрозділів дронів отримати цілісну картину бою та керувати одночасно багатьма безпілотниками, а також не втрачати їх через дію дружніх засобів РЕБ.

Related video

Українська система управління військами Delta отримала інтеграцію безпілотників та інструментів для планування роботи операторів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своєму каналі в Telegram.

Тепер у Delta надходитимуть захищені дані від безпілотників. У системі будуть інструменти планування роботи екіпажів та розподілу частот дронів для командирів, які дозволять впорядкувати роботу операторів.

"Це унікальний для світу досвід, який українські розробники з Центру інновацій Міноборони презентували на масштабній конференції НАТО в Дрездені TIDE Sprint 2024", — відзначає Федоров.

Також військові під час бойових дій зможуть безпечно транслювати у систему відео, а командир но основі отриманих даних зможе оперативно приймати рішення. Він завжди контролюватиме місцеперебування дронів та отримає повну картину ведення бойових дій.

Нововведення у Delta допоможуть збалансувати роботу підрозділів безпілотників та операторів засобів РЕБ: зараз під час ведення бою вони часто заважають один одним. Також покращення допоможе у координації з українськими виробниками БПЛА та засобів РЕБ: краще буде відомо скільки пристроїв та з якими частотами потрібно у військах.

"Ми перша країна, яка активно воює дронами, і перша, хто інтегрує їх у системи ситуаційної обізнаності. Україна створює, розвиває інновації та стає трендсетером оборонних технологій для всього світу", — зазначив міністр.

Система Delta розроблена міністерством оборони України відповідно до стандартів НАТО, вона знаходиться у використанні всіх Сил оборони. Вона збирає разом усю інформацію з військових цифрових джерел — від камер та безпілотників, до чатботів. З її допомогою командири різних рівнів можуть отримати повну цифрову картину бойових дій. У 2023 році система Delta була протестована НАТО та була визнана готовою інтегрувати західні зразки техніки. Можливості системи постійно оновлюються для найкращого виконання завдання та відповідності новим реаліям війни.

"Інновації — наша очевидна перевага над ворогом. Підтримуємо розробку технологічної та інноваційної цифрової зброї", — підсумував Михайло Федоров.

Нагадуємо, що у 2023 році українське військове командування представило систему Delta, яка дає ЗСУ перевагу над армією РФ. В ній вся інформація про події та ситуації збирається разом. 3 липня минулого року в об'єднаному пресцентрі Сил оборони Північного напрямку повідомили про особливості використання система управління військами, в яку інтегровано кілька електронних сервісів Мінцифри України. Система має можливість обміну даними з засобами управління НАТО.

У тому ж місяці українську систему Delta інтегрували з технікою НАТО. Військові перевірили сумісність Delta із протоколами НАТО під час навчань CWIX. До неї можна під'єднувати західну військову техніку, включно з винищувачами F-16 через протокол Link 16. На навчаннях протестували чотири протоколи обміну інформацією, які західні партнери передають Україні. Усі зразки техніки, які їх використовують, можуть під'єднуватися до Delta.