Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Система управління військами Delta: у ЗСУ пояснили, чому мають перевагу над армією РФ (фото)

система управління військами Delta, система операційної обізнаності Delta
Фото: Об’єднаний пресцентр Сил оборони Північного напрямку / Facebook | Військовий оператор працює з системою Delta

Українське командування показало військову систему, яка дає перевагу над армією РФ. Зокрема, уся інформація про події та ситуації збирається в одному місці, а вже оператори знають, що робити з нею далі.

Related video

3 липня в об'єднаному пресцентрі Сил оборони Північного напрямку повідомили про особливості використання система управління військами Delta. В систему інтегровано кілька електронних сервісів Мінцифри України. При цьому збережена можливість обміну даними з системами управління НАТО. Деталі про Delta розповіли на сторінці Facebook ОК "Північ".

У дописі пресцентру спершу описали, які саме новостворені — питомо українські — сервіси увійшли до системи Delta. Потім пояснили, яким чином ця система взаємодіє з технікою та програмним забезпеченням НАТО.

Крім того, опублікували світлину з центру, у якому працюють оператори системи. На світлині — підвальне приміщення, у якому за кількома столами працюють військові оператори. Перед кожним — екран ноутбука. На стіні — екран, на якому відображається інформація, потрібна для організації та проведення бойових дій.

система управління військами Delta, система операційної обізнаності Delta Fullscreen
Як виглядає командний центрі при використанні системи управління військами Delta

Які українські інструменти є у Delta?

Мінцифри створили наступні можливості для ЗСУ та Сил оборони:

  • чат-бот "єВорог";
  • чат-бот "STOP Russian War";
  • інші ресурси, які збирають дані про армію РФ та надсилають її в єдину систему.

Як система взаємодіє з аналогічними системами НАТО?

Delta збудована таким чином, що легко взаємодіє з західним програмним забезпеченням:

  • використовуються стандарти НАТО, тому є повна сумісність з західними системами;
  • західна техніка автоматично сумісна з Delta (майже завжди);
  • сервери розташовані за кордоном, тому недосяжні для хакерів та ракетних атак армії РФ.

Неназваний український офіцер, на якого посилають у дописі, вказує що в Delta постійно з'являється щось нове: "Додається новий функціонал, що дає можливість отримати значну перевагу над ворогом".

Система Delta — що це таке?

Delta — система управління військами або система ситуаційної обізнаності, яку українське командування ввело у дію 4 лютого 2023 року. Завдяки цій системі ЗСУ у реальному часі відстежують рух армії РФ та бачать ситуацію на полі бою.

Використання системи дає можливість вести так звану "мережево-центричну війну". Мережево-центрична війна — це такий спосіб ведення війни, в якому тісно взаємодіють різні підрозділи — розвідники, командування, засоби ураження ворога. Армія США — одна з перший армій світу, яка почала запроваджувати такий спосіб воювання.

Українське командування показало пункт управління системи управління військами Delta

Нагадуємо, 2 липня стало відомо, яким чином США та Японія будуть нарощувати військове співробітництво. Один з кроків — створення об'єднаного командування.

Аналітичне видання Politico сформулювало три варіанти безпекових програм для України. В усіх випадках — без НАТО, але з західною зброєю.