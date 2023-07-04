Система управління військами Delta: у ЗСУ пояснили, чому мають перевагу над армією РФ (фото)

Українське командування показало військову систему, яка дає перевагу над армією РФ. Зокрема, уся інформація про події та ситуації збирається в одному місці, а вже оператори знають, що робити з нею далі.

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3 липня в об'єднаному пресцентрі Сил оборони Північного напрямку повідомили про особливості використання система управління військами Delta. В систему інтегровано кілька електронних сервісів Мінцифри України. При цьому збережена можливість обміну даними з системами управління НАТО. Деталі про Delta розповіли на сторінці Facebook ОК "Північ".

У дописі пресцентру спершу описали, які саме новостворені — питомо українські — сервіси увійшли до системи Delta. Потім пояснили, яким чином ця система взаємодіє з технікою та програмним забезпеченням НАТО.

Крім того, опублікували світлину з центру, у якому працюють оператори системи. На світлині — підвальне приміщення, у якому за кількома столами працюють військові оператори. Перед кожним — екран ноутбука. На стіні — екран, на якому відображається інформація, потрібна для організації та проведення бойових дій.

Як виглядає командний центрі при використанні системи управління військами Delta

Які українські інструменти є у Delta?

Мінцифри створили наступні можливості для ЗСУ та Сил оборони:

чат-бот "єВорог";

чат-бот "STOP Russian War";

інші ресурси, які збирають дані про армію РФ та надсилають її в єдину систему.

Як система взаємодіє з аналогічними системами НАТО?

Delta збудована таким чином, що легко взаємодіє з західним програмним забезпеченням:

використовуються стандарти НАТО, тому є повна сумісність з західними системами;

західна техніка автоматично сумісна з Delta (майже завжди);

сервери розташовані за кордоном, тому недосяжні для хакерів та ракетних атак армії РФ.

Неназваний український офіцер, на якого посилають у дописі, вказує що в Delta постійно з'являється щось нове: "Додається новий функціонал, що дає можливість отримати значну перевагу над ворогом".

Система Delta — що це таке?

Delta — система управління військами або система ситуаційної обізнаності, яку українське командування ввело у дію 4 лютого 2023 року. Завдяки цій системі ЗСУ у реальному часі відстежують рух армії РФ та бачать ситуацію на полі бою.

Використання системи дає можливість вести так звану "мережево-центричну війну". Мережево-центрична війна — це такий спосіб ведення війни, в якому тісно взаємодіють різні підрозділи — розвідники, командування, засоби ураження ворога. Армія США — одна з перший армій світу, яка почала запроваджувати такий спосіб воювання.

Українське командування показало пункт управління системи управління військами Delta

Нагадуємо, 2 липня стало відомо, яким чином США та Японія будуть нарощувати військове співробітництво. Один з кроків — створення об'єднаного командування.

Аналітичне видання Politico сформулювало три варіанти безпекових програм для України. В усіх випадках — без НАТО, але з західною зброєю.