Є три варіанти: безпеку Україні можна гарантувати і без членства в НАТО, — Politico

За словами журналістів, Захід може продемонструвати рішучість перед Москвою і без прийому України в НАТО. Альянс сам може піти на ескалацію, заради гарантій безпеки.

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На Заході існує консенсус щодо того, що членство України в НАТО неможливе, поки триває війна. Якби Україна приєдналася до Альянсу зараз, іншим країнам-членам довелося б вступити у війну з РФ. Про це пише Politico.

Повідомляється, що деякі партнери пропонують натомість запропонувати Україні перспективу стати членом, щойно закінчиться війна. Однак, як повідомляється, якщо Москва знатиме, що наслідком припинення вогню буде вступ України до НАТО, то не погодиться на мир.

Видання представило, як Україні гарантувати безпеку без вступу до Альянсу.

Повідомляється, що НАТО могло б надати Україні всі можливості, які є у країни-члена. Це закупівлі зброї та обладнання й участь у програмах навчання, переозброєння, але без офіційного членства в договорі.

Другий варіант, як пише видання, полягає в тому, що Україна може покладатися на двосторонні домовленості про безпеку — особливо зі США, Канадою та окремими країнами Європи. Такі домовленості передбачають довгострокову готовність надавати постійну фінансову та військову підтримку. Посилення України стане надійним елементом стримування Росії. Цей підхід може зробити Україну найсильнішою, найкраще оснащеною і найдосвідченішою державою в Європі за відносно короткий період часу

Третій шлях, за словами журналістів, — це "захисна ескалація". Так, у НАТО можуть дати сигнал Росії про те, що відтепер будь-який російський обстріл цивільних об'єктів в Україні призводитиме до конкретних дій Заходу у відповідь. Наприклад, постачання Україні далекобійних ракет. Москва повинна буде зрозуміти, що від неї залежить, чи будуть ЗСУ атакувати об'єкти на території РФ.

У матеріалі сказано, що навіть якщо повноправне членство в НАТО наразі не обговорюється, то є інші варіанти значно зміцнити Україну і продемонструвати свою стратегічну рішучість перед Росією.

Нагадаємо, що союзники відправляють до Литви системи ППО для захисту саміту НАТО. Зокрема Іспанія має намір направити до Литви системи NASAMS, а Німеччина вже перекинула з цією ж метою комплекси Patriot.

Крім того, журналісти писали, що угоду про гарантії безпеки для України може бути підписано до саміту НАТО. Рамкова угода між Німеччиною, Францією, США і Великою Британією вже майже готова.