Угоду про гарантії безпеки для України може бути підписано до саміту НАТО, — ЗМІ

Як вдалося з'ясувати журналістам, рамкова угода між Німеччиною, Францією, США і Великою Британією вже майже готова.

Related video

Німецькі журналісти зазначають, що довгоочікувану угоду про гарантії безпеки для України може бути підписано ще до саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі. Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання FAZ.

Йдеться про багатосторонню систему гарантій на перехідний період до бажаного вступу України до НАТО після завершення війни з РФ.

Кожна країна-учасниця Альянсу підписуватиме з офіційним Києвом окрему угоду. Йдеться про зброю, гроші, військову допомогу та навчання військових. Це допоможе Україні захищатися без прямого втручання країн-учасниць Альянсу.

Згідно з повідомленням, відповідна рамкова угода з Німеччиною, Францією, Великою Британією та США вже майже готова.

Що каже Зеленський?

1 липня президент України Володимир Зеленський, говорячи про НАТО, заявив, що Україна не збирається йти на компроміси, які стосуються територіальної цілісності, навіть якщо це дасть змогу одразу стати повноцінним членом Альянсу.

За словами президента, офіційний Київ очікує, що на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться в середині липня, пролунає запрошення України до Альянсу. Це були б чіткі гарантії того, що Захід продовжить боротьбу з російською агресією.

"Ми не погоджуємося на будь-які гарантії безпеки, якщо нам пропонують це як альтернативу безпековому союзу. Ми говоримо, що ці гарантії важливо мати, поки ми не є членами НАТО", — зазначив Володимир Зеленський.

А членство в Північноатлантичному альянсі могло б стати чітким сигналом для президента Росії Володимира Путіна про те, що світ не боїться агресії з боку РФ і готовий боротися з несправедливістю. Кремль був би поставлений на місце.

МЗС України закликало не повторювати помилок Меркель

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба застеріг Німеччину від спроб перешкодити вступу України до НАТО. Кулеба закликав не повторювати помилку колишньої канцлерки Ангели Меркель, якої вона припустилася в Бухаресті 2008 року.

"Тоді вона рішуче виступила проти будь-якого просування до членства України в НАТО", — заявив Кулеба. На його думку, Меркель буквально відчинила двері вторгненню ЗС РФ у Грузію і незаконній анексії Криму.