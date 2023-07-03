Есть три варианта: безопасность Украины можно обеспечить и без членства в НАТО, — Politico

По словам журналистов, Запад может продемонстрировать решимость перед Москвой и без приема Украины в НАТО. Альянс сам может пойти на эскалацию, ради гарантий безопасности.

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На Западе существует консенсус в отношении того, что членство Украины в НАТО невозможно, пока идет война. Если бы Украина присоединилась к Альянсу сейчас, другим странам-членам пришлось бы вступить в войну с РФ. Об этом пишет Politico.

Сообщается, что некоторые партнеры предлагают вместо этого предложить Украине перспективу стать членом, как только закончится война. Однако, как сообщается, если Москва будет знать, что следствием прекращения огня будет вступление Украины в НАТО, то не согласится на мир.

Издание представило, как Украине гарантировать безопасность без вступления в Альянс.

Сообщается, что НАТО могло бы предоставить Украине все возможности, которые есть у страны-члена. Это закупки оружия и оборудования и участие в программах обучения, перевооружения, но без официального членства в договоре.

Второй вариант, как пишет издание, заключается в том, что Украина может полагаться на двусторонние договоренности о безопасности — особенно с США, Канадой и отдельными странами Европы. Такие договоренности предполагают долгосрочную готовность оказывать постоянную финансовую и военную поддержку. Усиление Украине станет надежным элементом сдерживания России. Этот подход может сделать Украину самой сильной, лучше всего оснащенной и самой опытной державой в Европе за относительно короткий период времени

Третий путь, по словам журналистов, – это "защитная эскалация". Так, в НАТО могут дать сигнал России о том, что отныне любой российский обстрел гражданских объектов в Украине будет приводить к конкретным ответным действиям Запада. Например, поставок Украине дальнобойных ракет. Москва должна будет понять, что от нее зависит, будут ли ВСУ атаковать объекты на территории РФ.

В материале сказано, что даже если полноправное членство в НАТО в настоящее время не обсуждается, то есть другие варианты значительно укрепить Украину и продемонстрировать свою стратегическую решимость перед Россией.

Напомним, что союзники отправляют в Литву системы ПВО для защиты саммита НАТО. В частности Испания намерена направить в Литву системы NASAMS, а Германия уже перебросила с этой же целью комплексы Patriot.

Кроме того, журналисты писали, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины может быть подписано до саммита НАТО. Рамочное соглашение между Германией, Францией, США и Великобританией уже почти готово.