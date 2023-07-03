Безопасность прежде всего: союзники отправляют в Литву системы ПВО для защиты саммита НАТО

В частности Испания намерена направить в Литву системы NASAMS, а Германия уже перебросила с этой же целью комплексы Patriot.

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Испанские военные перебрасывают систему противовоздушной обороны NASAMS, размещенную в Латвии, в соседнюю Литву, чтобы помочь защитить саммит НАТО, который пройдет там на следующей неделе. Об этом 3 июня сообщило издание War is Boring со ссылкой на испанских дипломатов в Литве.

Отмечается, что участников саммита будут защищать системами противовоздушной обороны Patriot и NASAMS. Для этого испанское воинское подразделение будет временно переброшено из Латвии в Литву на время саммита, где оно находилось в составе дислоцированного там международного батальона союзников.

"Мы можем подтвердить, что Испания вносит свой вклад в обеспечение безопасности саммита НАТО в Вильнюсе с помощью подразделения ПВО NASAMS", — сообщили испанские дипломаты.

При этом Германия уже перебросила в столицу Литвы свои комплексы Patriot, отметили авторы публикации.

"Система Patriot впервые выполняет боевые задачи в Литве, безупречность ее работы на месте будет обеспечивать немецкий экипаж на основе коллективных решений", — сообщила пресс-служба Вооруженных силы Литвы.

Отмечается, что другие оборонные средства также будут развернуты в Литве в соответствии с планами, процедурами, коммуникациями и логистическими решениями, согласованными заранее перед саммитом НАТО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на саммите НАТО, если союзники "не проявят мужества". В Офисе президента отметили, что Киев хочет получить ответ на заявку, которую Украина подала еще в сентябре прошлого года.

В связи с предстоящим саммитом НАТО главу украинской дипломатии Дмитрий Кулеба предостерег Германию от попыток помешать вступлению Украины в Североатлантический Альянс. В своем заявлении министр попросил не повторять ошибки бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.