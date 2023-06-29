Накануне саммита НАТО: Германия разворачиваетв Литве ПВО Patriot

Во время саммита НАТО в Вильнюсе Вооруженные силы Литвы готовятся защитить воздушное пространство и членов конференции. Для этого выделили более 3000 военных.

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Бундесвер Германии размещает в Вильнюсе (Литва) систему противовоздушной обороны дальнего действия Patriot. Об этом в четверг, 29 июня, сообщили в пресс-центре Войска Литовского.

Как отметили военные, комплекс ПВО решили развернуть перед саммитом НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 и для того, что "обеспечить усиленную охрану на суше, в территориальных водах и в воздухе".

Сообщается, что система Patriot впервые будет выполнять боевые задачи в Литве.

"Совершенство ее работы на месте будет обеспечивать немецкий экипаж на основе коллективных решений. Другие боевые средства также будут развернуты в Литве в соответствии с планами, процедурами, коммуникационными и логистическими решениями, согласованными заранее перед саммитом НАТО", — сказано в сообщении Литовских вооруженных сил.

Военные подчеркивают, что во время саммита вооруженные силы Литвы и подразделения союзников обеспечат дополнительные меры по защите воздушного пространства, охрану важных объектов, маршрутов и высокопоставленных лиц, проверку безопасности жилья и транспорта, профилактические проверки взрывчатых веществ в бетонных кварталах.

Вооруженные силы Литвы выделили более 3000 военнослужащих для обеспечения безопасности саммита НАТО в Вильнюсе. При этом в Литве готовятся также отражать кибератаки и распространение фейков.

"Высока вероятность враждебных информационных операций, кибератак и распространения недостоверной информации, усиления потока мигрантов из Беларуси, маневров военной техники и самолетов у границ Литовской Республики, разжигания общественных волнений и паники путем распространения мистификаций в социальных сетях", — говорится в сообщении.

Напомним, 28 июня стало известно, что Литва приобрела для Украины две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса NASAMS.

Также 28 июня премьер-министр Эстонии Кайя Каллас анонсировала "сюрприз" в отношении членства Украины в НАТО.

Напомним также, 28 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО будет гарантировать, что в регионе будут царить мир и свобода.