Напередодні саміту НАТО: Німеччина розгортає в Литві ППО Patriot

Під час саміту НАТО у Вільнюсі Збройні сили Литви готуються захистити повітряний простір і членів конференції. Для цього виділили понад 3000 військових.

Related video

Бундесвер Німеччини розміщує у Вільнюсі (Литва) систему протиповітряної оборони дальньої дії Patriot. Про це в четвер, 29 червня, повідомили в пресцентрі Війська Литовського.

Як зазначили військові, комплекс ППО вирішили розгорнути перед самітом НАТО, який пройде у Вільнюсі 11-12, і для того, щоб "забезпечити посилену охорону на суходолі, у територіальних водах і в повітрі".

Повідомляється, що система Patriot вперше виконуватиме бойові завдання в Литві.

"Досконалість її роботи на місці забезпечуватиме німецький екіпаж на основі колективних рішень. Інші бойові засоби також будуть розгорнуті в Литві відповідно до планів, процедур, комунікаційних і логістичних рішень, погоджених заздалегідь перед самітом НАТО", — йдеться в повідомленні Литовських збройних сил.

Військові наголошують, що під час саміту збройні сили Литви та підрозділи союзників забезпечать додаткові заходи із захисту повітряного простору, охорону важливих об'єктів, маршрутів і високопоставлених осіб, перевірку безпеки житла і транспорту, профілактичні перевірки вибухових речовин у бетонних кварталах.

Збройні сили Литви виділили понад 3000 військовослужбовців для забезпечення безпеки саміту НАТО у Вільнюсі. При цьому в Литві готуються також відбивати кібератаки та поширення фейків.

"Висока ймовірність ворожих інформаційних операцій, кібератак і поширення неправдивої інформації, посилення потоку мігрантів із Білорусі, маневрів військової техніки та літаків біля кордонів Литовської Республіки, розпалювання суспільних хвилювань і паніки через розповсюдження містифікацій у соціальних мережах", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 червня стало відомо, що Литва придбала для України дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

Також 28 червня прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас анонсувала "сюрприз" щодо членства України в НАТО.

Нагадаємо також, 28 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО гарантуватиме, що в регіоні пануватимуть мир і свобода.