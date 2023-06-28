Литва придбала для Україні дві пускові установки для ЗРК NASAMS

За словами президента Науседи, під час саміту НАТО в липні він очікує ще більше спільних рішень для посилення України.

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Литва придбала для України дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS. Про це 28 червня повідомив президент Ґітанас Науседа у твіттері.

Як зазначив литовський президент, протиповітряна оборона є ключовою в боротьбі з російським агресором.

"Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні", — написав Науседа.

Також він додав, що Литва очікує більше колективних рішень для підтримки України на саміті НАТО, який проходитиме у Вільнюсі.

ЗРК NASAMS — це норвезько-американський комплекс. Його створили компанії Norwegian Konsberg і американська RTX (раніше Raytheon). Пускова установка побудована на базі Scania P113. Вона має 6 ракет. Радіус ураження цілі складає 30 км або 50 км, якщо протиракетою буде AMRAAM-ER/NASAMS. Водночас радар комплексу здатний знаходити цілі в радіусі 120 км.

Нагадаємо, 20 червня ЗМІ писали, що RTX випустила надпотужний радар для ЗРК NASAMS, який може виявляти цілі на ще більшій відстані.

25 травня в Повітряних силах заявили, що ЗРК NASAMS та IRIS-T має бути в кожній області.