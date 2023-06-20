Raytheon випустила найпотужніший радар для NASAMS: як він посилить ППО України (відео)

За словами розробників, GhostEye MR помічає цілі набагато далі, вище та точніше за попередників. Поки що дальність дії NASAMS становить близько 120 км.

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Американська компанія Raytheon представила на авіасалоні Paris Air Show новий радар GhostEye MR для посилення зенітно-ракетних систем NASAMS. Про це пише видання Army Recognition.

NASAMS — це система протиповітряної оборони, якою користуються США та ще 11 країн союзників, а віднедавна вона захищає ще й небо України від російських ракет, безпілотників, літаків та інших цілей. Як запевняють представники Raytheon, GhostEye MR повинен значно збільшити дальність дії, продуктивність та точність системи, у тому числі вдосконаленої ракети середньої дальності "повітря-повітря" AMRAAM-ER.

GhostEye MR поєднує в собі дві передові технології – активну матрицю з електронним скануванням (AESA) та електроніку військового класу на основі нітриду галію (GaN). Ці компоненти надають датчику чудові можливості, дозволяючи помічати масовані атаки на великій відстані. Новий радар показує перевагу відкритої архітектури NASAMS, що дозволяє і надалі покращувати комплекс для реагування на нові загрози.

GhostEye MR вже схвалено для інтеграції в систему спрямування та управління вогнем NASAMS, тому компанія Raytheon Missiles & Defense прискорила процес впровадження. Компанія використовувала комплексне середовище цифрового проєктування з метою оцінки ефективності роботи радара у різних сценаріях місій з урахуванням як його фізичних, і функціональних характеристик. Зазначається, що GhostEye MR сумісний з іншими системами ППО, окрім NASAMS.

Перші комплекси ППО NASAMS прибули в Україну восени 2022 року. Міністр оборони Олексій Резніков заявив 7 листопада, що системи норвезького виробництва значно посилять армію України.

У квітні ЗСУ показали, як ЗРК NASAMS захищає українське небо. Система здатна виявити ціль з відривом до 120 км, та був вразити її зенітними ракетами. За п'ять місяців роботи NASAMS збили над Україною понад 100 російських ракет та дронів.