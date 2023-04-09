Збили понад 100 цілей: в ЗСУ показали, як ЗРК NASAMS захищає українське небо (відео)

Бойова обслуга системи ППО пильнує повітряний простір над країною цілодобово, а комплекс здатний виявити ціль за 120 км.

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В Україні відбивати ракетні атаки допомагають ЗРК NASAMS. Як вони працюють, показали в Повітряних силах України.

Як розповідає командир дивізіону ЗРК NASAMS Микита, йому зателефонував командир бригади і повідомив, що той їде навчатися за кордон керувати ЗРК західного виробництва. За його словами, опановувати іноземну техніку до США тоді поїхало багато молодих військовослужбовців.

За 5 місяців бойової роботи в Україні NASAMS показав себе на відмінно. За цей період над територією України було знищено понад 100 ворожих ракет та дронів.

"Це — звичайний радар, він удосконалений. В ньому є комп'ютер. Він є пультом керування, і на ньому розрахунок може одразу бачити повітряну обстановку. Ми цю обстановку спостерігаємо на локаторі. Зокрема, виліт цілей, які летять низько, працюємо в 7 режимах. Все залежить від ефективної площі розсіювання, розміру літака тощо. До 120 км бачимо ціль", — розповідають військовослужбовці.

На робочих місцях завжди перебуває бойова обслуга, яка заступає на добу. Вона безпосередньо веде бойові дії під керівництвом командира підрозділу.

"Все відбувається дуже швидко. Натискається на ціль, або сенсорно пальцями, або курсором миші. Офіцер бойового управління віддає наказ — порядок обстрілу цілі. Офіцер натискає кнопочку, і все, що перебуває в цьому секторі, буде знищено автоматично", — пояснюють роботу ЗРК українські захисники.

Зенітно-ракетний комплекс має 6 ракет.

ЗРК NASAMS: що відомо

NASAMS — це пересувний зенітно-ракетний комплекс, розроблений спільно Норвегією і США. Він здатний перехоплювати повітряні цілі на відстані до 40 км і на висоті до 16 км.

Основною тактичною зброєю зенітно-ракетного комплексу є батарея, яка складається з трьох взводів, здатних випустити до 6 ракет. Проєктувати комплекс розпочали ще 1989 року, а закінчили розроблення 1993 року. На сьогодні існують кілька модифікацій зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

Фото: Скриншот

NASAMS можуть працювати в автоматичному режимі — без участі особового складу завдяки новітньому радару та сучасним ракетам.

16 березня Повітряні сили ЗС України показали кадри з першим із ЗРК NASAMS, який було передано Норвегією. В ЗСУ розповіли, що показники знищення ворожих цілей стрімко зросли, коли в Україну надійшли західні ЗРК.

15 березня представники НАТО погодили виділення додаткової допомоги Україні. Серед іншого Норвегія та США передадуть Києву додаткові ЗРК NASAMS.