Сбили более 100 целей: в ВСУ показали, как ЗРК NASAMS защищает украинское небо (видео)

Боевое обслуживание системы ПВО следит за воздушным пространством над страной круглосуточно, а комплекс способен обнаружить цель за 120 км.

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В Украине отбивать ракетные атаки помогают ЗРК NASAMS. Как они работают, показали в воздушных силах Украины.

Как рассказывает командир дивизиона ЗРК NASAMS Никита, ему позвонил по телефону командир бригады и сообщил, что тот едет учиться за границу управлять ЗРК западного производства. По его словам, овладевать иностранной техникой в США тогда поехали много молодых военнослужащих.

За 5 месяцев боевой работы в Украине NASAMS показал себя на отлично. За этот период над территорией Украины было уничтожено более 100 вражеских ракет и дронов.

"Это — обычный радар, он усовершенствован. В нем есть компьютер. Он является пультом управления, и на нем расчет может сразу видеть воздушную обстановку. Мы эту обстановку наблюдаем на локаторе. В частности, низколетящие цели работаем в 7 режимах. Все зависит от эффективной площади рассеяния, размера самолета и т.д. До 120 км видим цель", — рассказывают военнослужащие.

На рабочих местах всегда находится боевая прислуга, которая заступает на сутки. Она напрямую ведет боевые действия под руководством командира подразделения.

"Все происходит очень быстро. Нажимается на цель, либо сенсорно пальцами, либо курсором мыши. Офицер боевого управления отдает приказ – порядок обстрела цели. Офицер нажимает кнопочку, и все, что находится в этом секторе, будет уничтожено автоматически", – объясняют работу ЗРК украинские защитники.

Зенитно-ракетный комплекс имеет 6 ракет.

ЗРК NASAMS: что известно

NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс, разработанный совместно Норвегией и США. Он способен перехватывать воздушные цели на расстоянии до 40 км и на высоте до 16 км.

Основным тактическим оружием зенитно-ракетного комплекса является батарея, состоящая из трех взводов, способных выпустить до 6 ракет. Проектировать комплекс начали еще в 1989 году, а закончили разработку в 1993 году. На сегодняшний день существует несколько модификаций ЗРК NASAMS.

Фото: Скриншот

NASAMS могут работать в автоматическом режиме – без участия личного состава благодаря новейшему радару и современным ракетам.

16 марта Воздушные силы ВС Украины показали кадры с первым из ЗРК NASAMS, который был передан Норвегией. В ВСУ рассказали, что показатели уничтожения враждебных целей стремительно выросли, когда в Украину поступили западные ЗРК.

15 марта представители НАТО согласовали выделение дополнительной помощи Украине. Среди прочего Норвегия и США передадут Киеву дополнительные ЗРК NASAMS.