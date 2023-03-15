Танки из Швеции, новые NASAMS из США и Норвегии: Остин подвел итоги "Рамштайн-10" (видео)

По словам главы Минобороны США Ллойда Остина, свыше 50 стран входят в группу поддержки Украины. Швеция поставит ВСУ 10 танков, Норвегия и США передадут дополнительные системы ПВО NASAMS. Украине также помогут Нидерланды и Словения.

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В среду, 15 марта, представители НАТО на очередной встрече в формате "Рамштайн" согласовали выделение дополнительной помощи Украине. Об этом сообщил глава Минобороны США Ллойд Остин во время брифинга.

На онлайн-встрече председательствовали Остин вместе с руководителем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

По результатам заседания стало известно, какое оружие передадут Украине. В частности, Швеция поставит десять танков, в свою очередь, Норвегия и США передадут дополнительные системы ПВО NASAMS. Новая техника прибудет из Нидерландов. Более того, укрепить оборону Украины поможет и примкнувшая Словения.

Ллойд Остин, министр обороны США

"Украина важна для всего мира, поскольку отстаивает принципы международного права. И мы понимаем, что руководители страны, у которой есть сила, могут однажды проснуться и решить захватить своего соседа. Мы не можем этого допустить, поскольку многие страны по всему миру против такого", — пояснил Остин на брифинге, посвященному итогам сегодняшнего "Рамштайна-10".

"Сейчас к нам присоединилось свыше 50 стран. Не все они были на предыдущих "рамштайнах", но они присоединились впоследствии и продолжают думать над тем, как оказать Украине еще большую помощь", — добавил он.

Генерал Марк Милли, председатель ОКНШ

Генерал Марк Милли сказал о "Рамштайне" 15 марта, что предпринимаются значительные усилия по наращиванию военного потенциала Украины за счет передачи вооружений и подготовки военнослужащих ВСУ.

У РФ есть некоторые тактические достижения в районе Бахмута, но украинцы держат оборону города, отметил Милли. Вместе с тем, по его словам, украинскому руководству дали понять, что цели, которые они перед собой поставили, будут достигнуты.

Пресс-конференция по итогам встречи в формате "Рамштайн"

Алексей Резников, глава Минобороны Украины

Министр Резников отметил, что "Рамштайн-2023" вселяет оптимизм. Он, в частности, отметил, что будут усилены системы ПВО, поставлены дополнительные боеприпасы и обучены украинские военнослужащие.

Он поблагодарил своих коллег по антипутинской коалиции за готовность помогать Украине до победы.

"Рамштайн" 15 марта: Йенс Столтенберг

На виртуальном заседании Контактной группы по обороне Украины также присутствовал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба Альянса.

Столтенберг сообщил коллегам об усилиях, которые предпринимает Альянс и союзники для скорейшего предоставления Украине ключевых возможностей, в частности систем ПВО, бронетехники и боеприпасов.

По словам Столтенберга, текущая работа по наращиванию военно-промышленного потенциала НАТО крайне важна для обеспечения обороны стран Альянса и оказания необходимой поддержки Украине.

Ранее Фокус сообщал, что российский президент Владимир Путин анонсировал масштабное расширение производства вооружений для продолжения войны в Украине.

Напомним, что секретарь СНБО Украины заявил, что освобождение Грузии и Молдовы от России не дело Украины.