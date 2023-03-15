"Территория принадлежит им": освобождение Грузии и Молдовы от РФ не дело Украины, — СНБО

По мнению Алексея Данилова, страны с частично оккупированными Россией территориями должны публично заявить о своей позиции и желании избавиться от влияния Кремля. Украина вмешиваться в этот вопрос не планирует.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил мнение о том, что освобождение территории Молдовы и Грузии от российских сил не имеет отношения к Украине. Об этом он заявил в новом интервью порталу "Радио Свобода".

Чиновник утверждает, что эти две страны должны справиться с освобождением от российского влияния и присутствия на их территории ВС РФ без участия Украины.

"Этим должны заниматься грузины. Этим должны заниматься молдаване. Если они считают, что эта территория напрямую принадлежит им", – сказал Алексей Данилов.

При этом, действия нынешней власти Грузии секретарь СНБО считает "странными". Речь идет о заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявляла о том, что в будущем мирном договоре об окончании войны РФ против Украины должен быть пункт об отводе войск из оккупированных территорий Грузии — Южной Осетии и Абхазии.

По мнению Алексея Данилова, Грузией должна быть озвучена публичная позиция касаемо возвращения территорий, а существующая до определенного момента "византийщина должна отойти в прошлое".

Чиновник также не видит необходимого развития в тех странах, где Российская Федерация имеет свое влияние и присутствие.

"Пример – Молдова, оккупированная Российской Федерацией долгий промежуток времени. Мы не видим, что эта территория будет иметь перспективу развития до тех пор, пока она не станет свободной от российского оккупанта. Пример Грузии. В 2008 году, когда эти террористы зашли и на территорию Грузии, оккупировали часть Грузии – та же ситуация. Территория абсолютно разрушена, она не развивается и не будет перспектив развития, потому что в такие территории, где не определен территориальный вопрос, никто деньги вкладывать не будет", – считает секретарь СНБО.

Напомним, 15 марта Алексей Данилов заявлял, что в Кремле обсуждают перенос столицы вглубь страны. По его информации, РФ не сможет больше существовать в прежнем виде, поэтому и появились разговоры, чтобы сделать столицей другой город страны.