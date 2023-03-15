"Територія належить їм": звільнення Грузії та Молдови від РФ не справа України, — РНБО

На думку Олексія Данілова, країни з частково окупованими Росією територіями повинні публічно заявити про свою позицію і бажання позбутися впливу Кремля. Україна втручатися у це питання не планує.

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Секретар РНБО Олексій Данілов висловив думку, що звільнення території Молдови та Грузії від російських сил не має стосунку до України. Про це він заявив у новому інтерв'ю порталу "Радіо Свобода".

Чиновник стверджує, що ці дві країни мають впоратися зі звільненням від російського впливу та присутності на їхній території ЗС РФ без участі України.

"Цим мають займатися грузини. Цим мають займатися молдавани. Якщо вони вважають, що ця територія безпосередньо належить їм", — сказав Олексій Данілов.

Водночас дії нинішньої влади Грузії секретар РНБО вважає "дивними". Йдеться про заяву президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, яка заявляла про те, що в майбутньому мирному договорі про закінчення війни РФ проти України має бути пункт про відведення військ з окупованих територій Грузії — Південної Осетії та Абхазії.

На думку Олексія Данілова, Грузією має бути озвучена публічна позиція щодо повернення територій, а наявна до певного моменту "візантійщина має відійти в минуле".

Чиновник також не бачить необхідного розвитку в тих країнах, де Російська Федерація має свій вплив і присутність.

"Приклад — Молдова, окупована Російською Федерацією довгий проміжок часу. Ми не бачимо, що ця територія матиме перспективу розвитку доти, доки вона не стане вільною від російського окупанта. Приклад Грузії. У 2008 році, коли ці терористи зайшли і на територію Грузії, окупували частину Грузії — та сама ситуація. Територія абсолютно зруйнована, вона не розвивається і не буде перспектив розвитку, тому що в такі території, де не визначено територіальне питання, ніхто гроші вкладати не буде", — вважає секретар РНБО.

Нагадаємо, 15 березня Олексій Данілов заявляв, що в Кремлі обговорюють перенесення столиці углиб країни. За його інформацією, РФ не зможе більше існувати в колишньому вигляді, тому й з'явилися розмови, аби зробити столицею інше місто країни.