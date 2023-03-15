"Росія фрагментується": у Кремлі обговорюють перенесення столиці вглиб країни, — Данілов

За словами секретаря РНБО, процес розвалу Росії є незворотнім, і про нього вже говорить сам Володимир Путін.

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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що Росія в колишньому вигляді не зможе існувати, а вже зараз ведуться переговори про перенесення столиці у глиб країни. Про це він сказав у ефірі телемарафону 14 березня.

За його словами, процес розвалу РФ є незворотнім. Окрім перенесення столиці в Росії відбуваються й інші процеси, проте Данилов не уточнив, про що саме йдеться.

"Росія фрагментується, Росія не буде в тих межах, і зупинити цей процес вже неможливо. Якщо про цей процес починає говорити сам Гітлер на прізвище Путін, то майте на увазі, що це так і відбуватиметься. Вони вже зараз розмовляють про перенесення столиці вглиб Росії, і багато інших процесів — вони вже йдуть", — заявив глава відомства.

Нагадаємо, 7 березня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що громадяни РФ вже переживають прояв війни у своїй країні. За його словами, в країні може статися державний переворот із подальшим розвалом Росії.

23 лютого глава ГУР Кирило Буданов сказав, що крах Росії в її нинішньому вигляді може статися раніше, ніж усі думають. За його словами, Володимир Путін мав можливість вийти спокійно з війни, але Кремль вибрав шлях ескалації.