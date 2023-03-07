"Вже відчувають війну у себе вдома": Подоляк передбачив розвал РФ (відео)

Михайло Подоляк заявив, що війна вже триває на території Росії та викликає страх у її громадян. За словами посадовця, психологічний тиск на них наближає перемогу України.

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Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що громадяни Росії вже переживають прояви війни у себе вдома. Він впевнений, що страх росіян матиме наслідки для країни. Про це стало відомо з інтерв’ю посадовця шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару.

"У самій Росії дуже багато проявів війни. Ви бачили ці вибухи, щось літає. Вони вчаться використовувати бомбосховища, у них періодично звучать сирени, вони "Пулково" закривають, цивільний аеропорт Санкт-Петербурга", — заявив Михайло Подоляк.

За його словами, відчуття, що війна відбувається і на території Росії, викликає у людей страх. Посадовець вважає, що через неможливість поєднувати його зі страхом силових структур у росіян виникає "внутрішня шизофренія". Окрім як виходити на протести, громадяни країни-агресорки бояться уряду, що втягує їх у війну, розповів Подоляк.

"Крім того, не забуваємо, що в них постійно падають гелікоптери, літаки, С-300 на той же Бєлгород. Тобто це все створює відчуття, що війна вже вдома, і це не війна, яку хтось веде проти Росії", — пояснив радник голови ОП.

На його думку, страхи змушуватимуть росіян сумніватися в державі, протестувати та саботувати. Кількість інцидентів у Росії, за його словами, буде тільки рости.

[ + – ] Інтерв'ю з Михайлом Подоляком (про прояви війни у РФ з 18:17)

Посадовець прогнозує державний переворот у РФ та її розпад. Радник запевнив, що успішний контрнаступ українських військ та психологічний тиск на росіян наблизить перемогу України.

"Переворот чи розпад Росії на шматки відбудеться одночасно і виглядатиме таким чином: суттєве падіння внутрішнього авторитету Путіна, десакралізація вже йде, буде внутрішній конфлікт, паралельно з тим відбуватимуться соціальні бунти в регіонах, особливо в етнічних, і ці регіони ставитимуть питання про те, чи вони йдуть собі в самостійне плавання, чи вони таки переформатують федеральний договір на конфедерацію зі змінами в конституції", — передбачає Подоляк.

Нагадаємо, у тому ж інтерв’ю Михайло Подоляк розповів про плани російського керівництва щодо України та контрнаступ ЗСУ. За його словами, РФ прагне затягнути війну, однак зробити це їй не дадуть. Посадовець пояснив, що Україна чекає західного озброєння та навчених екіпажів. Акумулювати сили країна зможе вже навесні цього року.

Раніше, 4 березня Михайло Подоляк відреагував на критику ОП за зустріч з блогерами. Він заявив, що ніяких нагород інфлюенсерам не видавав та вважає розмову з ними важливою для інформаційної війни.