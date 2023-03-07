"Уже чувствуют войну у себя дома": Подоляк предсказал развал РФ (видео)

Михаил Подоляк заявил, что война уже идет на территории России и вызывает страх у ее граждан. По словам чиновника, психологическое давление на них приближает победу Украины.

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Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что граждане России уже переживают проявления войны у себя дома. Он уверен, что страх россиян будет иметь последствия для страны. Об этом стало известно из интервью чиновника шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару.

"В самой России очень много проявлений войны. Вы видели эти взрывы, что-то летает. Они учатся использовать бомбоубежища, у них периодически звучат сирены, они "Пулково" закрывают, гражданский аэропорт Санкт-Петербурга", — заявил Михаил Подоляк.

По его словам, чувство, что война происходит и на территории России, вызывает у людей страх. Чиновник считает, что из-за невозможности сочетать его со страхом силовых структур у россиян возникает "внутренняя шизофрения". Кроме как выходить на протесты, граждане страны-агрессорки боятся правительства, втягивающего их в войну, рассказал Подоляк.

"Кроме того, не забываем, что у них постоянно падают вертолеты, самолеты, С-300 на тот же Белгород. То есть это все создает ощущение, что война уже дома, и это не война, которую кто-то ведет против России", — объяснил советник главы ОП.

По его мнению, страхи будут заставлять россиян сомневаться в государстве, протестовать и саботировать. Число инцидентов в России, по его словам, будет только расти.

[ + – ] Интервью с Михаилом Подоляком (о проявлениях войны в РФ с 18:17)

Чиновник прогнозирует государственный переворот в РФ и ее распад. Советник заверил, что успешное контрнаступление украинских войск и психологическое давление на россиян приблизят победу Украины.

"Переворот или распад России на куски произойдет одновременно и будет выглядеть таким образом: существенное падение внутреннего авторитета Путина, десакрализация уже идет, будет внутренний конфликт, параллельно с тем будут проходить социальные бунты в регионах, особенно в этнических, и эти регионы будут ставить вопрос о том, идут ли они в самостоятельное плавание или переформатируют федеральный договор на конфедерацию с изменениями в конституции", — предусматривает Подоляк.

Напомним, в том же интервью Михаил Подоляк рассказал о планах российского руководства относительно Украины и контрнаступлении ВСУ. По его словам, РФ стремится затянуть войну, однако сделать это ей не дадут. Чиновник объяснил, что Украина ждет западного вооружения и обученных экипажей. Аккумулировать силы страна сможет весной этого года.

Ранее, 4 марта Михаил Подоляк отреагировал на критику ОП за встречу с блоггерами. Он заявил, что никаких наград инфлюэнсерам не выдавал и считает разговор с ними важным для информационной войны.