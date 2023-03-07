"Вопрос логистики": у Зеленского назвали сроки, когда ВСУ будут готовы к контрнаступлению

Советник главы ОП Михаил Подоляк также поведал о планах РФ по отношению к Украине. По его словам, Москва будет пытаться заморозить конфликт еще на полгода, чтобы зафиксировать за собой оккупированные территории.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, когда ВСУ смогут накопить все ресурсы для того, чтобы начать собственное масштабное контрнаступление. Свой прогноз на эту тему он сделал в интервью программе "Орестократия".

Политик считает, что Российская Федерация делает все для того, чтобы перевести войну в Украине в затяжной конфликт чтобы получить новую формальную линию разграничения. Это существенно снизило бы интенсивность огня еще на полгода, но в ОП сразу отметили, что им никто не даст этого сделать.

"За это время они успеют растянуть внимание европейских сообществ, уменьшить, как они считают, военную помощь для нас, зафиксировать за собой оккупированные территории и увеличить присутствие своих мобилизованных и производство снарядов", – говорит Михаил Подоляк.

Этот сценарий Украине не подходит и сейчас ВСУ накапливают в первую очередь дефицитные боеприпасы. В частности речь идет о снарядах 152 и 155 калибра, а также об увеличении количества и дальности ракет от союзников.

Все западное вооружение, которое нужно украинским войскам для контрнаступления прибудет на фронт в течении "1,5 – максимум 2,5 месяца".

"Танки идут постепенно, это вопрос огромной логистики. Речь идет не просто о поставках, а об инфраструктуре, позволяющей ремонтировать, обслуживать танки, обучать экипажи. Уже заканчивает обучение определенное количество экипажей, все аккумулируется и весной оно будет накоплено в Украине", — продолжил Михаил Подоляк.

Напомним, 6 марта советник главы ОП Михаил Подоляк назвал две основные цели обороны Бахмута. По его словам, даже в случае отступления украинских сил на более выгодные позиции, оборона Бахмута будет "большим стратегическим успехом".

3 марта Михаил Подоляк пояснил причины беспорядков и взрывов в России. В ОП сразу отметили, что Украина не имеет никакого отношения к атакам на российские регионы, и Кремлю стоит опасаться собственных партизан.