"Выполнила поставленные задачи ": у Зеленского назвали две основные цели обороны Бахмута

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, даже в случае отступления украинских сил на более выгодные позиции, оборона Бахмута будет "большим стратегическим успехом".

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Оборона Вооруженными силами Украины города Бахмут Донецкой области достигла поставленных целей. Украинская армия нанесла тяжелый урон Вооруженным силам Росинской Федерации, а также выиграла время для пополнения собственных ресурсов. Об этом пишет CNN со ссылкой на советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Подоляк отметил, что с одобрения президента Украины Владимира Зеленского было принято решение сделать оборону ключевого участка фронта приоритетной задачей. Соответствующая стратегия была разработана украинскими военными ведомствами.

"Что касается обороны Бахмута, то она выполнила поставленные задачи на 1000%. Военные реализовали план по уничтожению основной боеспособной группировки противника с одной стороны и обеспечили обучение и подготовку десятков тысяч украинских военнослужащих для подготовки к контрнаступлению с другой", — заявил советник главы ОП.

Михаил Подоляк добавил, что даже если ВСУ в какой-то момент отойдут на более выгодные позиции, то оборона Бахмута для украинской стороны все равно будет "большим стратегическим успехом" и фундаментом для победы над РФ.

Советник главы ОП также подчеркнул, что решение об отступлении украинских сил в Бахмуте не было принято.

По итогу заседания Ставки 6 марта, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский приняли решение продолжать оборону Бахмута, а также укрепить позиции ВСУ.

По данным The New York Times от 6 марта, штурмовые бригады ВСУ что совершают контрнаступательные действия в Бахмуте, вытесняя ВС РФ из города, несмотря на риск окружения.

В заявлении пресс-службы Сил обороны и безопасности Украины 6 марта говорится, что российские оккупанты бросили на штурм города дополнительное количество бойцов ЧВК "Вагнер". По словам командующего Сухопутных войск Александра Сырского, сражения за город достигли высшего уровня напряженности.