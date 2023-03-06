"Виконала поставлені завдання": у Зеленського назвали дві основні цілі оборони Бахмута

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, навіть у разі відступу українських сил на вигідніші позиції оборона Бахмута буде "великим стратегічним успіхом".

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Оборона Збройними силами України міста Бахмут Донецької області досягла поставленої цілі. Українська армія завдала важкої шкоди Збройним силам Росії, а також виграла час для поповнення власних ресурсів. Про це пише CNN із посиланням на радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка.

Подоляк зазначив, що зі схвалення президента України Володимира Зеленського було ухвалено рішення зробити оборону ключової ділянки фронту пріоритетним завданням. Відповідну стратегію було розроблено українськими військовими відомствами.

"Що стосується оборони Бахмута, то вона виконала поставлені завдання на 1000%. Військові реалізували план зі знищення основного боєздатного угруповання противника з одного боку та забезпечили навчання й підготовку десятків тисяч українських військовослужбовців для підготовки до контрнаступу з іншого", — заявив радник голови ОП.

Михайло Подоляк додав, що навіть якщо ЗСУ в якийсь момент відійдуть на вигідніші позиції, то оборона Бахмута для української сторони все одно буде "великим стратегічним успіхом" і фундаментом для перемоги над РФ.

Радник голови ОП також наголосив, що рішення про відступ українських сил у Бахмуті не було ухвалено.

За підсумками засідання Ставки 6 березня, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський ухвалили рішення продовжувати оборону Бахмута, а також зміцнити позиції ЗСУ.

За даними The New York Times від 6 березня, штурмові бригади ЗСУ, які здійснюють контрнаступальні дії в Бахмуті, витісняють ЗС РФ із міста, попри ризик оточення.

У заяві пресслужби Сил оборони та безпеки України 6 березня йдеться, що російські окупанти кинули на штурм міста додаткову кількість бійців ПВК "Вагнер". За словами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, битви за місто досягли найвищого рівня напруженості.