Ворог кинув у бій додаткові сили "Вагнер": Сирський про ситуацію в Бахмуті

За словами командувача Сухопунтних військ, бої за місто досягли найвищого рівня напруженості.

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Сили оборони України намагаються не допустити оточення міста Бахмут Донецької області. Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, передає пресслужба Сил оборони та безпеки України 6 березня.

Повідомляється, що Сирський 5 березня відвідав частини, які обороняють Бахмут та дають відсіч окупантам на підступах до міста. За словами командувача Сухопутних військ, росіяни кинули на штурм міста додаткові сили найманців із ПВК "Вагнер". Бої за місто досягли найвищого рівня напруженості.

"Ворог кинув у бій додаткові сили "Вагнер". Наші воїни мужньо захищають позиції на півночі Бахмута, намагаючись не допустити оточення міста", — зазначив Олександр Сирський.

У Силах оборони та безпеки підкреслили, що захисники Бахмута завдали значних втрат ворогові, знищили велику кількість техніки, а також змусили кинути в бій кращі штурмові підрозділи ПВК "Вагнер" і в результаті зменшили наступальний потенціал противника.

Сили оборони залишаться у Бахмуті

6 березня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де заслухав позиції головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. Обидва воєначальники зауважили, що необхідно продовжувати оборону Бахмута, а також зазначили, що потрібно посилити позиції українських захисників на цьому напрямі.

Також 6 березня генерал-майор Збройних сил Австрії Бруно Гофбавер заявив, що Сили оборони здатні утримати Бахмут протягом кількох днів і навіть тижнів. Навіть якщо місто доведеться залишити, це не дасть можливість Збройним силам РФ перейти до широкомасштабного наступу на Донеччині.

Того ж дня, 6 березня, заступник мера Бахмута Олександр Марченко розповів, що навколо населеного пункту тривають запеклі бої, тож виїхати за межі міста досить проблематично.

Також нагадаємо, 6 березня військовий журналіст Юрій Бутусов повідомив, що українські війська тримають більшу частину Бахмута, включаючи центр. ЗС РФ захопили східну частину міста до річки Бахмутка.