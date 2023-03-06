"Ворог руйнує все вщент": заммера розповів про ситуацію у прифронтовому Бахмуті

Евакуація цивільних із міста, за словами Олександра Марченка, ускладнилась до критичного рівня. Люди, які залишилися у Бахмуті, відмовляються виїхати у більш безпечне місце.

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Навколо Бахмута тривають запеклі бої, тому виїхати за межі міста дуже непросто. Подробиці 6 березня у коментарі CNN повідомив заступник мера Олександр Марченко.

Він зазначив, що наразі евакуація з прифронтового міста практично не відбувається, оскільки на це є певні причини. Зокрема, місцеві мешканці самі не проявляють бажання щодо можливості скористатися транспортом.

У розмові із журналістами Марченко зазначив, що наразі евакуюють від п’яти до десяти людей щодня. У пік евакуації з міста виїжджали до 600 осіб.

"Ворог руйнує все вщент, б’є по багатоповерхових будинках, житловому сектору. Є авіанальоти, артилерійські обстріли, мінометні обстріли. Б’ють по місту з усіх сил", — заявив заступник мера американським журналістам.

За його оцінкою, на території міста зараз проживають від 4 000 до 4 500 людей. Більшість з них "боїться, що їм нікуди піти".

Марченко зазначає, в місті залишилося четверо медичних працівників, для мешканців працюють пункти обігріву. Уся інфраструктура на території населеного пункту практично зруйнована. Гарнізон не дає можливості російським підрозділам просуватися до житлової забудови міста. Ретельна оборона міста дозволяє знищувати особовий склад противника у великій кількості.

Днем раніше, 5 березня, заступник командира батальйону "Свобода" Володимир Назаренко оцінив ситуацію на околицях Бахмута. Він зазначив, що українським військам значними зусиллями вдається утримувати трасу Костянтинівка-Бахмут у районі Іванівського. За його словами, все змінюється протягом 10-15 хвилин, оскільки противник здійснює спроби "зайти в міські бої" в районі "літака".