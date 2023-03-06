"Ситуація близька до пекла": ЗСУ утримують трасу Костянтинівка-Бахмут, — офіцер

За словами заступника командира батальйону "Свобода" Володимира Назаренка, становище у Бахмуті змінюється кожні 10-15 хвилин. Ворог намагається прорватись через центр міста, оскільки розуміє, що через околиці не пройти.

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Становище Бахмута нагадує пекло: окупаційні війська обстрілюють місто з інтервалом у кілька годин — застосовується артилерія, міномети, РСЗВ. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник командира батальйону "Свобода" Володимир Назаренко.

"Ситуація близька до пекла, але нашим військам значними зусиллями вдається утримувати трасу Костянтинівка-Бахмут у районі Івановського", — пояснив військовослужбовець, що відбувається у Бахмуті. За його словами, становище змінюється кожні 10-15 хвилин, противник здійснює спроби "зайти в міські бої" в районі "літака", оскільки усвідомлює те, що Іванівське вони взяти не в силах.

Назаренко також закликав не вірити фейковим заявам про те, що Бахмут оточений, оскільки росіяни мають намір посіяти паніку серед українців.

Він згадав також про те, що російські війська зазнають значних втрат на всій ділянці фронту, і що для керівництва ЗС РФ "солдати дешевші за артилерійські снаряди".

Нагадаємо, що у звіті ISW за 5 березня повідомляється, що ЗСУ проводять обмежений відступ з Бахмута, проте далі росіяни не зможуть просунутися. Ба більше, російський наступ неминуче зупиниться, як це було під Вугледаром, що створить умови для контрнаступу України.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ відправили українських пілотів на авіабазу до США для перевірки навичок та досвіду. Американські інструктори проведуть оцінку того, скільки часу потрібно льотчикам ЗСУ для освоєння західних літаків. Водночас, за даними командування ВПС, Україна здійснює адаптацію аеродромів для авіації союзників.