"Ситуация близка к аду": ВСУ удерживают трассу Константиновка-Бахмут, — офицер

По словам заместителя командира батальона "Свобода" Владимира Назаренко, положение в Бахмуте меняется каждые 10-15 минут. Враг пытается прорваться через центр города, поскольку понимает, что через окраины не пройти.

Related video

Положение в Бахмут напоминает ад: оккупационные войска обстреливают город с интервалом в несколько часов — применяется артиллерия, минометы, РСЗО. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель командира батальона "Свобода" Владимир Назаренко.

"Ситуация близка к аду, но нашим войскам значительными усилиями удается удерживать трассу Константиновка-Бахмут в районе Ивановского", — объяснил военнослужащий, что происходит в Бахмуте. По его словам, положение меняется каждые 10-15 минут, противник предпринимает попытки "зайти в городские бои" в районе "самолетика", поскольку отдает себе отчет в том, что Ивановское они взять не в силах.

Назаренко также призвал не верить фейковым заявлениям о том, что Бахмут окружен, поскольку россияне намереваются посеять панику среди жителей Украины.

Он упомянул также от том, что российские войска несут значительные потери на всем участке фронта, и что для руководства ВС РФ "солдаты дешевле артиллерийских снарядов".

Напомним, что, в отчете ISW за 5 марта сообщается, что ВСУ проводят ограниченное отступление из Бахмута, однако дальше россияне не смогут продвинуться. Более того, российское наступление неизбежно остановится, как это было под Угледаром, что создаст условия для контрнаступления Украины.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ отправили украинских пилотов на авиабазу в США для проверки навыков и опыта. Американские инструкторы проведут оценку того, сколько времени нужно летчикам ВСУ для освоения западных самолетов. В то же время, по данным командования ВВС, Украина проводит адаптацию аэродромов для авиации союзников.