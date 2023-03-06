ВСУ проводят ограниченное отступление из Бахмута, но ВС РФ не смогут продвинуться дальше, — ISW

У российских войск, как считают аналитики, нет ни живой силы, ни техники для ведения дальнейших наступлений, независимо от того, захватят они Бахмут или нет.

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Украинские силы могут проводить ограниченное отступление в восточной части Бахмута и в то же время продолжать наносить потери наступающим российским силам. Вместе с тем представляется неизбежным, что в дальнейшем ВС РФ будут вынуждены остановиться, и это создаст благоприятные условия для контрнаступления Сил обороны Украины. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в своей сводке за 5 марта.

Военные исследователи ссылаются на российских военкоров, которые немногого ждут от последующих наступательных усилий россиян, если им все же удастся захватить Бахмут. После этого они могут попытаться возобновить продвижение к Константиновке или Славянску. Но будет сложно восполнить потери личного состава и техники.

Вероятно, что наступление российских войск достигнет своего пика в районе Бахмута до или после его возможного захвата, это обстоятельство вкупе с уже захлебнувшимся наступлением в районе Угледара и в Луганской области вероятно создаст хорошие условия для будущего контрнаступления Украины.

Сейчас же ВСУ, вероятнее всего, проводят ограниченное тактическое отступление из Бахмута, хотя пока еще слишком преждевременно говорить о намерениях украинского командования. На отступление с восточного берега реки Бахмутки указывает разрушенный 3 марта железнодорожный, что подтвердилось геолоцированными кадрами.

5 марта российские СМИ сообщили о захвате восточной, северной и южной частей Бахмута, однако независимых подтверждений этому нет. Геолоцированные кадры указывают на то, что силы ЧВК "Вагнер" продолжают наступление в северо-западной части Бахмута, а также в районе ж/д станции Ступки.

Пока сложно сказать, планируют ли ВСУ удерживать позиции с западного берега Бахмутки.

Оборона Бахмута для ВСУ представляется стратегически обоснованной, поскольку наносит урон живой силе и технике ВС РФ, но до тех пор, пока потери ВСУ не окажутся чрезмерными.

[ + – ] Украинские военные Фото: Генштаб ВСУ

Маловероятно, что ВСУ в полном составе выйдут из Бахмута, постепенное отступление позволит наносить урон ВС РФ в уличных боях даже при активном отступлении. В свою очередь, россияне не смогут быстро захватывать новые районы.

Центр города расположен на западном берегу реки Бахмутки, и ВС РФ придется вести бои в этом районе, если не удастся продвинуться в северной или южной частях.

Условия городского ландшафта сыграют на руку ВСУ, в том случае если не удастся удержать Хромово (северо-западная окраина Бахмута). Российские военкоры отмечают, что ВСУ пытаются оборонять Хромово и отбивать атаки россиян на Ивановское, что может вынудить ВС РФ идти через центр Бахмута. Это сопряжено с риском значительных потерь и остановкой продвижения оккупационных войск.

Уличные бои в Бахмуте могут измотать российские силы подобно тому, как это было в Северодонецке/Лисичанске, где, по сути, завершилось летнее наступление россиян в Луганской и Донецкой областях.

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