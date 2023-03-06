ЗСУ проводять обмежений відступ із Бахмута, але ЗС РФ не зможуть просунутися далі, — ISW

У російських військ, як вважають аналітики, немає ні живої сили, ні техніки для подальших наступів, незалежно від того, захоплять вони Бахмут чи ні.

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Українські сили можуть проводити обмежений відступ у східній частині Бахмута і водночас же продовжувати завдавати втрат російським силам. Водночас здається неминучим, що надалі ЗС РФ будуть змушені зупинитися, і це створить сприятливі умови для контрнаступу Сил оборони України. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у своєму зведенні за 5 березня.

Військові дослідники посилаються на російських військкорів, які трохи чекають від наступних наступальних зусиль росіян, якщо їм все ж таки вдасться захопити Бахмут. Після цього вони можуть спробувати відновити просування до Костянтинівки чи Слов'янська. Але буде складно поповнити втрати особового складу та техніки.

Ймовірно, що наступ російських військ досягне свого піку в районі Бахмута до або після його можливого захоплення, ця обставина разом із наступом, що вже захлинувся, в районі Вугледара і в Луганській області ймовірно створить хороші умови для майбутнього контрнаступу України.

Нині ж ЗСУ, найімовірніше, проводять обмежений тактичний відступ із Бахмута, хоча поки що надто передчасно говорити про наміри українського командування. На відступ зі східного берега річки Бахмутки вказує зруйнований 3 березня залізничний, що підтвердилося геолокованими кадрами.

5 березня російські ЗМІ повідомили про захоплення східної, північної та південної частин Бахмута, проте незалежних підтверджень цьому немає. Геолоковані кадри вказують на те, що сили ПВК "Вагнер" продовжують наступ у північно-західній частині Бахмута, а також у районі залізничної станції Ступки.

Поки що складно сказати, чи планують ЗСУ утримувати позиції із західного берега Бахмутки.

Оборона Бахмута для ЗСУ здається стратегічно обґрунтованою, оскільки завдає шкоди живій силі та техніці ЗС РФ, але доти, поки втрати ЗСУ не виявляться надмірними.

[ + – ] Українські військові Фото: Генштаб ЗСУ

Малоймовірно, що ЗСУ в повному складі вийдуть з Бахмута, поступовий відступ дозволить завдавати шкоди ЗС РФ у вуличних боях навіть за умов активного відступу. Зі свого боку, росіяни не зможуть швидко захоплювати нові райони.

Центр міста розташований на західному березі річки Бахмутки, і ЗС РФ доведеться вести бої у цьому районі, якщо не вдасться просунутися у північній чи південній частинах.

Умови міського ландшафту зіграють на руку ЗСУ, якщо не вдасться утримати Хромово (північно-західна околиця Бахмута). Російські військкори зазначають, що ЗСУ намагаються обороняти Хромово та відбивати атаки росіян на Іванівське, що може змусити ЗС РФ йти через центр Бахмута. Це пов'язано з ризиком значних втрат і зупинкою просування окупаційних військ.

Вуличні бої в Бахмуті можуть виснажити російські сили подібно до того, як це було в Сєвєродонецьку/Лисичанську, де, по суті, завершився літній наступ росіян у Луганській та Донецькій областях.

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