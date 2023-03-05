Грузовое судно "Спарта IV" может доставлять ракеты С-300 с российской военно-морской базы в Тартусе (Сирия) в порт Новороссийска.

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Российское грузовое судно "Спарта IV", внесенное в санкционные списки США, следуя из Сирии в порт Новороссийск с тяжелым грузом, в ночь на воскресенье прошло контролируемый Турцией пролив Босфор. На его борту предположительно находятся ракеты С-300, сообщает официальная газета британского Королевского флота Naval News.

По информации медиа, корабль "Спарта IV" был загружен в Сирии и отплыл от ее берегов с кораблем сопровождения российского флота. В ночь на воскресенье судно прошло контролируемый Турцией пролив Босфор.

Пролив Босфор, на берегах которого стоит Стамбул и который относится к суверенным водам Турции, закрыт для военных кораблей из-за войны в Украине. Однако, как допускает британское медиа, Россия использует вспомогательные и торговые суда для перевозки военных грузов через проливы.

Naval News настаивают на том, что "Спарта IV" перевозит военную технику и другое военное снаряжение. Ожидается, что она разгрузится в Новороссийске — городе, который с началом полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину фактически превратился в военную базу.

"Судно загрузили на российской военно-морской базе в Тартусе (Сирия). В погрузке участвовали военные машины и в это время были открыты большие трюмы корабля. Когда "Спарта IV" плыла через Босфор, у нее была осадка 6,2 метра (20 футов), что предполагает большую нагрузку", — пишет медиа.

Кроме того, в августе 2022 года "Спарта IV" уже доставляла военные грузы. Тогда в Новороссийске с судна отгрузили российские ракеты ПВО С-300.

Российское судно "Спарта IV": что о нем известно

"Спарта IV" — это сухогрузное судно общего назначения, предназначенное для транспортировки разнообразных товаров, материалов, изделий. Просторные грузовые трюмы, занимающие большую часть корпуса судна, и грузовые палубы обеспечивают достаточное пространство для размещения груза. На борту сухогруза находятся грузоподъемные устройства (краны и стрелы), способные поднимать небольшие грузы до 10 тонн.

Относится к классу General Cargo.

Построено в 2018 году и принадлежит Российской Федерации, под флагом которого и ходит. Порт приписки судна — Новороссийск.

Согласно данным MarineTraffic — сайту-поставщику морской аналитики, предоставляющему информацию в режиме реального времени о движении судов и текущем местонахождении судов в гаванях и портах — судно "Спарта IV" вышло из порта Тартус (Сирия) утром 1 марта и направляется в Новороссийск (РФ), в порт которого должно причалить во второй половине дня 6 марта.

"Спарта IV" движется со средней скоростью 11 узлов (20.37 километров в час, — ред.).

Это судно — один из четырех кораблей, принадлежащих ООО "СК "Юг" (российская судоходная компания, занимающаяся перевозкой военной техники). Компания, как и судно, попали под санкции правительства США из-за развязанной РФ войны в Украине.

[ + – ] Российское судно "Спарта IV", способное перевозить по воде тяжелые грузы Фото: MarineTraffic.com

Напомним, Россия изменила тактику нанесения ударов по Украине. Чтобы сэкономить высокоточные ракеты, ВС РФ используют С-300 во время второй волны обстрелов.

Фокус также писал, что 26 февраля директор ЦРУ США Бернс Джонс заявил о том, что Пекин рассматривает возможность предоставления Москве летального вооружения. В то же время Вашингтон предпринимает все усилия, чтобы этого не случилось.