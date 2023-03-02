Чтобы сэкономить высокоточные ракеты: Россия меняет тактику нанесения ударов по Украине

На юге Украины, для обстрелов правого берега Днепра россияне используют все вооружение, которое можно подтянуть: РСЗО, ствольную артиллерию, минометы, танки и ударные БПЛА.

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Российские войска изменили тактику ракетных ударов по Украине в целях экономии, используя снаряды из ЗРК С-300 во время второй волны обстрелов. Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг".

Сообщается, что 1 марта российские войска совершили ракетную атаку с применением стратегической авиации. Однако во время второй волны ударов россияне использовали наземные системы С-300, снаряды которых запускали из оккупированной территории Запорожской области.

"Вполне очевидна определенная экономия ракет, но степень угрозы ракетного удара не уменьшается", — отметили в ВСУ.

Кроме того, на юге Украины российские войска обстреливают правый берег Днепра, используя все вооружение, которое можно подтянуть: реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, минометы, танки, а также применяют ударные беспилотники. Под российский огонь попадают частные и многоквартирные дома, дворы, учебные заведения, государственные предприятия.

"Враг сознательно уничтожает социальную и промышленную инфраструктуру региона. За минувшие сутки ранены 11 человек, среди которых полуторагодовалый ребенок. Уже сегодня в течение первой половины суток ранены по меньшей мере еще 4 человека", — рассказали в командовании.

Напомним, в ночь на 2 марта российские войска нанесли ракетный удар по жилому дому в Запорожье. В многоквартирное здание попала ракета ЗРК С-300 и почти полностью разрушила его. В результате чего погибли четверо людей, а взрывная волна повредила соседние дома.

1 марта в ОК "Юг" сообщили, что в ближайшие двое суток РФ может совершить новые массированные ракетные обстрелы Украины. Накануне атаки россияне используют разведывательные беспилотники, чтобы обнаружить украинскую ПВО.