"Все предпосылки есть": в ближайшие двое суток могут быть ракетные удары по Украине, — ОК "Юг"

В командовании предупреждают, что накануне возможной атаки ВС РФ активно задействуют разведывательные беспилотники, пытаясь проверить готовность и мощность украинской ПВО.

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Учитывая сроки по предварительной атаке и активность вражеской авиации, беспилотников и шахедов – новая массированная атака врага может случиться в течении двух суток. Об этом вчера 28 февраля заявила Наталья Гуменюк, руководительница пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг".

Также она отметила, что была активность разведывательных БПЛА, что подтверждает возможность атаки.

"Мы наблюдаем определенную активность авиации врага, но она пока не связана с непосредственной подготовкой к атаке. Хотя сам факт активности уже может свидетельствовать о подготовке к такой атаке. Учитывая те сроки, которые противник выдержал от прошедшей массированной ракетной атаки и факт разведки с помощью беспилотных поисковиков и запуска "шахедов", пытаясь проверить готовность и мощность нашей ПВО, — все это может свидетельствовать о подготовке атаки в течение ближайших двух суток", — сказала она.

Напомним, в ночь на 1 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию Украины беспилотными летательными аппаратами иранского производства "Шахед". В Полтавской области была зафиксирована работа противовоздушной обороны, в результате чего было сбито по меньшей мере 5 БПЛА.

В ночь на 27 февраля ВС РФ атаковали иранскими дронами-камикадзе город Хмельницкий, в результате чего погибли двое спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Также в одном из районов Киевской области в поле были обнаружены обломки дрона, сбитого ночью 27 февраля. Сообщалось, что атака вражеских БПЛА по Киевщине обошлась без пострадавших и повреждений инфраструктуры.

Вечером, 27 февраля, ВС РФ еще раз атаковали территорию Украины беспилотными летательными аппаратами. В Днепровском районе Днепропетровской области силами и средствами зенитных ракетных войск Украины были уничтожены два БПЛА.