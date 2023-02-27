Ночная атака Киева дронами: под столицей обнаружили остатки "Шахеда" (фото)

По словам главы Нацполиции региона Андрея Небитова, части вражеского беспилотника обнаружили в поле. К месту находки пришлось вызвать правоохранителей и взрывотехников.

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В одном из районов Киевщины в поле обнаружили обломки вражеского беспилотника. Его сбили ночью 27 февраля. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

"27 февраля во время ночной атаки окупантов Силы противовоздушной обороны сбили вражеские беспилотники. Части вражеских объектов обнаружили в поле", — написал Небитов.

Правоохранитель сообщил, что пострадавших и повреждений инфраструктуры в результате вражеской атаки дронами нет.

Фото: Телеграмм / Андрей Небитов Фото: Телеграмм / Андрей Небитов

"На месте происшествия работали полицейские и взрывотехники Киевщины. Правоохранители провели осмотр места происшествия и зафиксировали последствия вражеской атаки", — заявил чиновник.

Небитов поблагодарил ПВО за работу и призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу.

Напомним, в результате атаки дронами в Хмельницком погибли двое спасателей. В больницах города в тяжелом состоянии находятся еще трое пострадавших. ВС РФ попала в объект инфраструктуры, один из работников ГСЧС погиб на месте.

В Генштабе ВСУ сообщили, что ночью 27 февраля из 14 дронов, запущенных Россией, Воздушным силам Украины удалось сбить 11. Беспилотники летели с севера, рассказали военные.