Ночная атака Киева дронами: под столицей обнаружили остатки "Шахеда" (фото)
По словам главы Нацполиции региона Андрея Небитова, части вражеского беспилотника обнаружили в поле. К месту находки пришлось вызвать правоохранителей и взрывотехников.
В одном из районов Киевщины в поле обнаружили обломки вражеского беспилотника. Его сбили ночью 27 февраля. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.
"27 февраля во время ночной атаки окупантов Силы противовоздушной обороны сбили вражеские беспилотники. Части вражеских объектов обнаружили в поле", — написал Небитов.
Правоохранитель сообщил, что пострадавших и повреждений инфраструктуры в результате вражеской атаки дронами нет.
"На месте происшествия работали полицейские и взрывотехники Киевщины. Правоохранители провели осмотр места происшествия и зафиксировали последствия вражеской атаки", — заявил чиновник.
Небитов поблагодарил ПВО за работу и призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу.
Напомним, в результате атаки дронами в Хмельницком погибли двое спасателей. В больницах города в тяжелом состоянии находятся еще трое пострадавших. ВС РФ попала в объект инфраструктуры, один из работников ГСЧС погиб на месте.
В Генштабе ВСУ сообщили, что ночью 27 февраля из 14 дронов, запущенных Россией, Воздушным силам Украины удалось сбить 11. Беспилотники летели с севера, рассказали военные.