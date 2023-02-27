Нічна атака Києва дронами: під столицею виявили залишки "Шахеда" (фото)

За словами голови Нацполіції регіону Андрія Небітова, частини ворожого безпілотника знайшли у полі. До місця знахідки довелося викликати правоохоронців та вибухотехніків.

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В одному з районів Київщини в полі знайшли уламки ворожого безпілотника. Його збили вночі 27 лютого. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

"27 лютого під час нічної атаки окупантів Сили протиповітряної оборони збили ворожі безпілотники. Частини ворожих об'єктів виявили в полі", — написав Нєбитов.

Правоохоронець повідомив, що потерпілих та пошкоджень інфраструктури внаслідок ворожої атаки дронами немає.

Фото: Телеграм / Андрій Нєбитов Фото: Телеграм / Андрій Нєбитов

"На місці події працювали поліцейські та вибухотехніки Київщини. Правоохоронці провели огляд місця події та зафіксували наслідки ворожої атаки", — заявив посадовець.

Нєбитов подякував ППО за роботу та закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу.

Нагадаємо, внаслідок атаки дронами в Хмельницькому загинули двоє рятувальників. У лікарнях міста у важкому стані знаходяться ще троє постраждалих. ЗС РФ влучила в об’єкт інфраструктури, один з працівників ДСНС загинув на місці.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що вночі 27 лютого з 14 дронів, запущених Росією, Повітряним силам України вдалось збити 11. Безпілотники летіли з півночі, розповіли військові.