Нічна атака Києва дронами: під столицею виявили залишки "Шахеда" (фото)
За словами голови Нацполіції регіону Андрія Небітова, частини ворожого безпілотника знайшли у полі. До місця знахідки довелося викликати правоохоронців та вибухотехніків.
В одному з районів Київщини в полі знайшли уламки ворожого безпілотника. Його збили вночі 27 лютого. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.
"27 лютого під час нічної атаки окупантів Сили протиповітряної оборони збили ворожі безпілотники. Частини ворожих об'єктів виявили в полі", — написав Нєбитов.
Правоохоронець повідомив, що потерпілих та пошкоджень інфраструктури внаслідок ворожої атаки дронами немає.
"На місці події працювали поліцейські та вибухотехніки Київщини. Правоохоронці провели огляд місця події та зафіксували наслідки ворожої атаки", — заявив посадовець.
Нєбитов подякував ППО за роботу та закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу.
Нагадаємо, внаслідок атаки дронами в Хмельницькому загинули двоє рятувальників. У лікарнях міста у важкому стані знаходяться ще троє постраждалих. ЗС РФ влучила в об’єкт інфраструктури, один з працівників ДСНС загинув на місці.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що вночі 27 лютого з 14 дронів, запущених Росією, Повітряним силам України вдалось збити 11. Безпілотники летіли з півночі, розповіли військові.