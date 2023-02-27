Запускали з півночі: у Генштабі повідомили, скільки дронів-камікадзе збили ЗСУ

Російські окупанти атакували територію України вночі 14 іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок влучання у Хмельницькому загинула одна людина.

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В ніч проти 27 лютого Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. ЗСУ вдалося збити більшість із них. Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

"Вночі, від 23.00 і до ранку, російські окупанти застосували по території України 14 БпЛА типу "Shahed". Попередньо, 11 цих дронів збили українські захисники. Вистоїмо і переможемо!", — йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах України повідомили, що ворожі "Шахеди" запускали з північного напрямку.

Нічних атак зазнали Київська, Чернігівська та Хмельницька області. Над Чернігівщиною ЗСУ збили три іранські "Шахеди". На Київщині ППО спрацювала у Броварському та Бориспільському районах.

В повітряному просторі навколо Києва було збито 9 БпЛА. Ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed". За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

"За попередньою оцінкою, ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed". Атака дронів фактично здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом. Таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету — виснажити нашу ППО. Тому остання нічна повітряна тривога в Києві тривала довгих 5 з половиною годин", — повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Є влучання в об'єкт інфраструктури в Хмельницькому. На цей час за інформацією ОВА відомо про одного загиблого та 4 поранених. Загиблим виявився рятувальник ДСНС.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби росіяни завдали 5 ракетних та 13 авіаційних ударів по території України, 2 з яких — із застосуванням БпЛА типу "Шахед-136" по цивільній інфраструктурі.

Раніше Фокус повідомляв, що вранці 26 лютого на військовому аеродромі в Білорусі в селищі Мачулищі "підірвався" російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок 2-х вибухів були пошкоджені середня та центральна частини літака, а також авіоніка та радіолокаційна антена.

26 лютого на Донеччині ЗСУ приземлили російський літак Су-25 і взяли в полон російського пілота. Зазначається, що ворожий штурмовик поцілили зі "Стінгера".