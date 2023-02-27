Нічна атака дронів РФ по Україні: в кількох регіонах спрацювала система ППО

Вибухи зафіксовано на Чернігівщині, Київщині та Хмельниччині. Повідомляється про успішну роботу ППО в кількох регіонах.

Related video

В ніч проти 27 лютого російські окупанти атакували територію України іранськими дронами-камікадзе. Зокрема, сирени ввімкнули у Чернігівській, Київській, Житомирській, Полтавській, Харківській і Дніпропетровській областях. Фокус зібрав деталі нічної атаки.

Київщина

Сигнал "повітряна тривога" пролунав у Києві о 23:19. Близько 12-ї ночі в телеграм-каналі Київської ОВА повідомили, що в області зафіксовано ворожі повітряні цілі і про готовність ППО для їхнього ураження. Громадян закликали перебувати в укриттях. За кілька хвилин повідомили про роботу системи протиповітряної оборони.

"На Київщині працює ППО. Не нехтуйте заходами безпеки! Зберігайте спокій та довіряйте інформації лише з офіційних джерел". — йдеться в повідомленні.

Очільник ОП Андрій Єрмак написав у телеграм-каналі: "ППО вже має позитивні результати роботи. Маємо ще цілі в небі, будьте уважні.Броварський та Бориспільський райони — ППО".

У Київській МВА повідомили, що в повітряному просторі навколо Києва було збито 9 БПЛА .

"За попередньою оцінкою, ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed". Атака дронів фактично здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом. Таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету — виснажити нашу ППО. Тому остання нічна повітряна тривога в Києві тривала довгих 5 з половиною годин. За попередніми даними обійшлося без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури. Дякуємо силам нашої протиповітряної оборони! Вірте в ЗСУ!", — проінформував Сергій Попко, начальник КМВА.

Чернігівщина

Близько 12-ї ночі ОК "Північ" повідомило, що на Чернігівщині збито один "Шахед".

За кілька хвилин українські захисники повідомили про збиття ще двох ворожих БпЛА. Згодом оперативне командування повідомило про збиття ще двох безпілотників.

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що область атакують "Шахеди", ППО успішно працює.

"ППО кращі", — написав він.

Хмельниччина

Російські окупанти атакували дронами місто Хмельницький. Зафіксовано кілька вибухів після 2-ї ночі. Інформацію підтвердив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Пролунав вибух у Хмельницькому. Деталі згодом. Повторний вибух! Залишайтеся в укриттях! Ще один вибух!", — написав він.

Місцеві ЗМІ повідомили, що на місці влучань виникла пожежа.

Пізніше стало відомо, що унаслідок атаки дронами у Хмельницькому одна людина загинула, чотири поранено. Пошкоджено низку будівель.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що протягом минулої доби росіяни завдали 5 ракетних та 13 авіаційних ударів по території України, 2 з яких — із застосуванням БпЛА типу "Шахед-136" по цивільній інфраструктурі. Обидва дрони збито. Також ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі на Херсонщині та Донеччині.

Раніше Фокус повідомляв, що 26 лютого українські захисники на Донеччині збили ворожий штурмовик Су-25 і захопили в полон пілота. Про це повідомив нардеп Муса Магомедов.

ЗСУ під Вугледаром знищили дві колони важкої техніки ЗС РФ, яка належала 155-й бригаді ЗС РФ. У розвідці Великої Британії припускають, що елітні російські підрозділи через значні втрати в Україні та доукомплектацію стали менш професійними, ніж на початку війни.