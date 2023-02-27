Ночная атака дронов РФ по Украине: в нескольких регионах сработала система ПВО

Взрывы зафиксированы в Черниговской, Киевской и Хмельницкой областях. Сообщается об успешной работе ПВО в нескольких регионах.

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В ночь на 27 февраля российские оккупанты атаковали территорию Украины иранскими дронами-камикадзе. В частности, сирены включили в Черниговской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Фокус собрал детали ночной атаки.

Киевщина

Сигнал "воздушная тревога" раздался в Киеве в 23:19. Около 12 ночи в телеграмм-канале Киевской ОВА сообщили, что в области зафиксированы враждебные воздушные цели и о готовности ПВО для их поражения. Граждан призывали находиться в укрытиях. Через несколько минут сообщили о работе системы противовоздушной обороны.

"На Киевщине работает ПВО. Не пренебрегайте мерами безопасности! Сохраняйте спокойствие и доверяйте информацию только из официальных источников". – говорится в сообщении.

Глава ОП Андрей Ермак написал в телеграмм-канале: "У ПВО уже есть положительные результаты работы. Есть еще цели в небе, будьте внимательны. Броварской и Бориспольский районы — ПВО".

В Киевской МВА сообщили, что в воздушном пространстве вокруг Киева было сбито 9 БПЛА.

"По предварительной оценке, враг применил баражирующие боеприпасы "Shahed". Атака дронов фактически осуществлялась двумя волнами, максимально растянутыми по времени. Таким образом противник пытался реализовать свою тактическую цель — истощить нашу ПВО. Поэтому последняя ночная воздушная тревога в Киеве длилась долгих 5 с половиной часов. По предварительным данным обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры. Спасибо силам нашей противовоздушной обороны! Верьте в ВСУ!", — проинформировал Сергей Попко, начальник КМВА.

Черниговщина

Около 12-ти ночи ОК "Север" сообщило, что на Черниговщине сбит один "Шахед".

Через несколько минут украинские защитники сообщили о сбитии еще двух вражеских БПЛА. Впоследствии оперативное командование сообщило об избиении еще двух беспилотников.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что область атакуют "Шахеды", ПВО успешно работает.

"ПВО лучшие", — написал он.

Хмельницкая область

Российские оккупанты атаковали дронами город Хмельницкий. Зафиксировано несколько взрывов после 2 ночи. Информацию подтвердил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.

"Прогремел взрыв в Хмельницком. Детали со временем. Повторный взрыв! Оставайтесь в укрытиях! Еще один взрыв!", — написал он.

Местные СМИ сообщили, что на месте попаданий возник пожар.

В настоящее время известно о 1 погибшем и 4 раненых. Повреждено ряд зданий. Продолжается тушение пожаров.

В Генштабе ВСУ отметили, что за прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 13 авиационных ударов по территории Украины, 2 из которых — с применением БпЛА типа "Шахед-136" по гражданской инфраструктуре. Оба дрона сбиты. Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре в Херсонской и Донбассе.

Ранее Фокус сообщал, что 26 февраля украинские защитники в Донецкой области сбили вражеский штурмовик Су-25 и захватили в плен пилота. Об этом сообщил нардеп Муса Магомедов.

ВСУ под Угледаром уничтожили две колонны тяжелой техники ВС РФ, принадлежавшей 155-й бригаде ВС РФ. В разведке Великобритании предполагают, что элитные российские подразделения из-за значительных потерь в Украине и доукомплектации стали менее профессиональными, чем в начале войны.