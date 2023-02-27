Запускали с севера: в Генштабе сообщили, сколько дронов-камикадзе сбили ВСУ

Российские оккупанты атаковали территорию Украины ночью 14 иранскими дронами-камикадзе. В результате попадания в Хмельницком погиб один человек.

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В ночь на 27 февраля Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. ВСУ удалось сбить большинство из них. Об этом сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Ночью, с 23.00 и до утра, российские оккупанты применили по территории Украины 14 БпЛА типа "Shahed". Предварительно, 11 этих дронов сбили украинские защитники. Выстоим и победим!", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах Украины сообщили, что вражеские "Шахеды" запускали с северного направления.

Ночные атаки подверглись Киевской, Черниговской и Хмельницкой области. Над Черниговщиной ВСУ сбили три иранских "Шахеда". В Киевской области ПВО сработало в Броварском и Бориспольском районах.

В воздушном пространстве вокруг Киева были сбиты 9 БпЛА. Враг применил баражирующие боеприпасы "Shahed". По предварительной информации, обошлось без жертв.

"По предварительной оценке, враг применил баражирующие боеприпасы "Shahed". Атака дронов фактически осуществлялась двумя волнами, максимально растянутыми по времени. Таким образом противник пытался реализовать свою тактическую цель — истощить нашу ПВО. Поэтому последняя ночная воздушная тревога в Киеве длилась долгих 5 с половиной часов", — сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Есть попадание в объект инфраструктуры в Хмельницком. В настоящее время по информации ОВА известно об одном погибшем и 4 раненых. Погибшим оказался спасатель ГСЧС.

В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 13 авиационных ударов по территории Украины, 2 из которых — с применением БпЛА типа "Шахед-136" по гражданской инфраструктуре.

Ранее Фокус сообщал, что утром 26 февраля на военном аэродроме в Беларуси в поселке Мачулищи "взорвался" российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В результате 2-х взрывов были повреждены средняя и центральная части самолета, а также авионика и радиолокационная антенна.

26 февраля в Донецкой области ВСУ приземлили российский самолет Су-25 и взяли в плен российского пилота. Отмечается, что вражеский штурмовик попали из "Стингера".