Атака дронами України: у Хмельницькому зросла кількість загиблих, — ОВА

Внаслідок отриманих травм у лікарні помер ще один рятувальники ДСНС. Таким чином, двоє співробітників екстреної служби загинули внаслідок нічної атаки Хмельницького.

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Кількість загиблих внаслідок атаки іранськими дронами-камікадзе Хмельницького в ніч проти 27 лютого зросла. Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"На жаль, маємо ще одну смерть у лікарні. Лікарям не вдалося врятувати життя ще одного Героя — рятувальника. Співчуття рідним та близьким загиблих", — написав Гамалій.

Він повідомив, що на цей час в лікарнях Хмельницького перебувають троє постраждалих внаслідок нічної атаки дронами-камікадзе. Їхній стан медики оцінюють як важкий, але їхньому життю вже нічого не загрожує.

Ще одну постраждалу дівчину відправили додому на амбулаторне лікування.

Вночі 27 лютого у Хмельницькому пролунали 3 вибухи. Зафіксовано влучання в один із інфраструктурних об'єктів. На місці загинула одна людина. Пізніше стало відомо, що це — рятувальник ДСНС.

Повітряна тривога тривала майже 5 годин.

Нічних атак зазнали Київська, Чернігівська та Хмельницька області. Над Чернігівщиною ЗСУ збили три іранські "Шахеди". На Київщині було збито 9 БпЛА. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і влучань в об'єкти інфраструктури.

У Повітряних силах України повідомили, що російські окупанти застосували по території України 14 безпілотників типу "Shahed". 11 цих дронів збили українські захисники.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що протягом минулої доби росіяни завдали 5 ракетних та 13 авіаційних ударів по території України, 2 з яких — із застосуванням БпЛА типу "Шахед-136" по цивільній інфраструктурі. Обидва дрони збито. Також ворог здійснив понад 50 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі на Херсонщині та Донеччині.