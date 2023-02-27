Атака дронами Украины: в Хмельницком выросло количество погибших, — ОВА

В результате полученных травм в больнице скончался еще один спасатели ГСЧС. Таким образом, двое сотрудников экстренной службы погибли в результате ночной атаки Хмельницкого.

Related video

Число погибших в результате атаки иранскими дронами-камикадзе Хмельницкого в ночь на 27 февраля возросло. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"К сожалению, есть еще одна смерть в больнице. Врачам не удалось спасти жизнь еще одного Героя — спасателя. Соболезнования родным и близким погибших", — написал Гамалий.

Он сообщил, что в настоящее время в больницах Хмельницкого находятся трое пострадавших в результате ночной атаки дронами-камикадзе. Их состояние медики оценивают как тяжелое, но их жизни уже ничего не угрожает.

Еще одну пострадавшую девушку отправили домой на амбулаторное лечение.

Ночью 27 февраля в Хмельницком прогремели 3 взрыва. Зафиксировано попадание в один из инфраструктурных объектов. На месте погиб один человек. Позже стало известно, что это спасатель ГСЧС.

Воздушная тревога продолжалась около 5 часов.

Ночные атаки подверглись Киевской, Черниговской и Хмельницкой области. Над Черниговщиной ВСУ сбили три иранских "Шахеда". В Киевской области было сбито 9 БпЛА. По предварительной информации, обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры.

В Воздушных силах Украины сообщили, что российские оккупанты применили по территории Украины 14 беспилотников типа "Shahed". 11 этих дронов сбили украинские защитники.

В Генштабе ВСУ отметили, что за прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 13 авиационных ударов по территории Украины, 2 из которых — с применением БпЛА типа "Шахед-136" по гражданской инфраструктуре. Обе дроны сбиты. Также враг совершил более 50 обстрелов с РСЗО, в частности, по гражданской инфраструктуре в Херсонской и Донбассе.