Атака дронов 27 февраля: силы ПВО сбили 2 российских БПЛА в Днепровском районе

По данным Воздушного командования "Восток", оккупанты пытались нанести удар по Украине, предположительно, иранскими беспилотниками "Shahed".

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Вечером, 27 февраля, Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию Украины беспилотными летательными аппаратами. В Днепровском районе Днепропетровской области силами и средствами зенитных ракетных войск Украины уничтожены два БПЛА. Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".

Отмечается, что россияне, вероятно, использовали дроны иранского производства "Shahed".

"Сегодня вечером противником применены ударные БПЛА, предположительно "Shahed", в зоне ответственности ПВК "Восток". При ударе силами и средствами зенитных ракетных войск уничтожены два вражеских БПЛА в Днепровском районе", — говорится в публикации.

[ + – ] Над Днепром сбиты два вражеских БПЛА

В ночь на 27 февраля ВС РФ также атаковали иранскими дронами-камикадзе город Хмельницкий, в результате чего погибли двое спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, в одном из районов Киевской области в поле обнаружили обломки дрона, сбитого ночью 27 февраля. По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небитова, пострадавших и повреждений инфраструктуры в результате атаки вражеских БПЛА нет.

Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат отметил, что российские войска используют иранские ударные беспилотники Shahed-136, чтобы выследить и истощить украинские средства ПВО. Он объяснил, что радиолокационный самолет А-50 взлетает, когда по "Шахедам" ведется боевая работа украинских сил и фиксирует места пусков из наших зенитных ракетных систем

Напомним, что 27 февраля директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью американскому каналу CBS сообщил, что Россия помогает Ирану развивать ракетную программу, получая в обмен вооружение для полномасштабной войны с Украиной. Таким образом ВС РФ получили сотни иранских ударных беспилотников.