Атака дронів 27 лютого: сили ППО збили 2 російські БПЛА у Дніпровському районі

За даними Повітряного командування "Схід", окупанти намагалися завдати удару по Україні, ймовірно, іранськими безпілотниками "Shahed".

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Увечері, 27 лютого, Збройні сили Російської Федерації атакували територію України безпілотними літальними апаратами. У Дніпровському районі Дніпропетровської області силами та засобами зенітних ракетних військ України знищено два БПЛА. Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".

Зазначається, що росіяни, ймовірно, використовували дрони іранського виробництва "Shahed".

"Сьогодні ввечері противником застосовано ударні БПЛА, імовірно "Shahed", у зоні відповідальності ПвК "Схід". При ударі силами та засобами зенітних ракетних військ знищено два ворожі БПЛА у Дніпровському районі", — йдеться у публікації.

[ + – ] Над Дніпром збиті два ворожі БПЛА

У ніч на 27 лютого ЗС РФ також атакували іранськими дронами-камікадзе місто Хмельницький, внаслідок чого загинули двоє рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, в одному з районів Київської області в полі виявили уламки дрона, збитого вночі 27 лютого. За словами начальника Головного управління Національної поліції у Київській області Андрія Небітова, постраждалих та пошкоджень інфраструктури внаслідок атаки ворожих БПЛА немає.

Спікер Повітряних сил полковник Юрій Ігнат зазначив, що російські війська використовують іранські ударні безпілотники Shahed-136, щоб вистежити та виснажити українські засоби ППО. Він пояснив, що радіолокаційний літак А-50 злітає, коли по "Шахедах" ведеться бойова робота українських сил і фіксує місця пусків з наших зенітних ракетних систем.

Нагадаємо, що 27 лютого директор ЦРУ Вільям Бернс в інтерв'ю американському каналу CBS повідомив що Росія допомагає Ірану розвивати ракетну програму, отримуючи в обмін на озброєння для повномасштабної війни з Україною. Таким чином ЗС РФ отримали сотні іранських ударних безпілотників.