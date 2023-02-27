Дрони в обмін на ракети: ЦРУ дізналося, як Росія допомагає Ірану

Союз Москви та Тегерана рухається у "дуже небезпечному" напрямі, попередив директор ЦРУ Вільям Бернс. Іранці постачають армію РФ боєприпасами для артилерії та танків.

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Москва допомагає Тегерану розвивати ракетну програму, отримавши в обмін на озброєння для повномасштабної війни з Україною. Про це повідомив 27 лютого директор ЦРУ Вільям Бернс в інтерв'ю американському каналу CBS.

Союз між Росією та Іраном, за його оцінками, швидко розвивається і поступово рухається у "дуже небезпечному" напрямку.

"Ми знаємо, що іранці вже надали ЗС РФ сотні ударних безпілотників. Їх використовують для невиборчих атак проти українських громадян. Іранці надали армії РФ боєприпаси для артилерії та танків", — поінформував Бернс.

Російське командування розглядає можливість надання Ірану винищувачів за продовження воєнної допомоги. Це створює очевидні ризики не лише для України, а й партнерів на Близькому Сході, зазначив він.

"Пригнічуюча" розмова з главою зовнішньої розвідки РФ Наришкіним

Вільям Бернс описав переговори з головою Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним. Після розмови у голови ЦРУ склалося враження, що президент Росії Володимир Путін "надто впевнений у здатності знищити Україну".

Дискусію з Наришкіним Бернс назвав "досить гнітючою", але йому вдалося вловити деякі ключові моменти.

"Моя мета полягала не в тому, щоб говорити про переговори. Це те, чим українці повинні будуть займатися, коли вважатимуть за потрібне. Я доносив до них наслідки застосування ядерної зброї будь-якого виду. Я думаю, Наришкін і Путін зрозуміли серйозність питання", — сказав Бернс.

На запитання, чому розмова стала гнітючою, Бернс відповів, що Наришкін поводився дуже зухвало, зухвало і зарозуміло.

"Він відображав думку Путіна, його віру в те, що він може змусити час працювати на нього. Путін вірить, що зможе виснажити українців і наших європейських союзників. Сподівається, що політична втома рано чи пізно настане", — підсумував директор ЦРУ.

Нагадаємо, що 27 лютого іранці вперше показали льотні випробування безпілотника Shahed-149 (Gaza). На вигляд він нагадує американські дрони Predator і Reaper.

За даними Ukraine Weapons Tracker, українські військові могли використовувати у боях із ЗС РФ іранські 125-мм боєприпаси OF19. Снаряди підходять практично до будь-якого українського танка.

Варто зазначити, що Іран знаходиться за крок від створення ядерної зброї. Фахівці МАГАТЕ виявили у Тегерані уран, збагачений до 84% чистоти.